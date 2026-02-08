कोंडी अडकलेल्या प्रवाशांचा टोल परत करा
कोंडीत अडकलेल्या प्रवाशांचा टोल परत करा
खालापूर टोलनाक्यावर मनसेचा हल्लाबोल
खालापूर, ता. ८ (बातमीदार) : बोरघाटात टँकर अपघातानंतर झालेल्या गॅसगळतीमुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग तब्बल ४० तासांहून अधिक काळ ठप्प झाला होता. या अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या हजारो प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला; मात्र या संपूर्ण घटनेनंतरही खालापूर टोलनाक्यावर टोलवसुली सुरूच राहिल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खालापूर येथील आयआरबी टोल प्लाझावर जाऊन व्यवस्थापकांना जाब विचारला. कोंडीत अडकलेल्या वाहनचालकांकडून वसूल केलेला टोल तत्काळ परत करावा, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली.
आयआरबी अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या असमाधानकारक उत्तरामुळे वातावरण तापले आणि संतप्त मनसे कार्यकर्त्यांनी आंदोलन तीव्र केले. या वेळी रागाच्या भरात खुर्ची उचलण्याचा प्रकार घडला. मात्र, खालापूर पोलिस निरीक्षक सचिन पवार यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. टोलची रक्कम परत करा किंवा पुढील तीन दिवस टोलवसुली थांबवा, असा ठाम पवित्रा मनसेने घेतला आहे. याबाबत मनसेचे खालापूर तालुकाध्यक्ष अभिषेक दर्गे व वाहतूक सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी टोल व्यवस्थापनाला लेखी निवेदन दिले आहे.
