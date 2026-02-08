‘ओ रोमियो’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा
‘ओ रोमियो’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : शाहिद कपूरच्या आगामी ‘ओ रोमियो’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका नुकतीच सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हुसेन उस्ताराच्या मुलीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. उस्ताराच्या आयुष्यावर हा चित्रपट आधारित असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. चित्रपटातील चित्रणामुळे आपल्या वडिलांची गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला; मात्र गोपनीयतेचा अधिकार वैयक्तिक असतो, व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तो संपुष्टात येतो. त्यामुळे तो वारसा हक्क कुटुंबातील सदस्यांना मिळत नाही किंवा ते त्यावर दावा करू शकत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले. तथापि, चित्रपट २०२४च्या उत्तरार्धात घोषित केला असताना, चित्रपट प्रदर्शनाच्या काही दिवस आधी याचिका केल्याचा प्रतिवादी निर्मात्यांचा दावाही न्यायालयाने ग्राह्य धरला. विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित आणि साजिद नाडियाडवाला निर्मित ‘ओ रोमियो’ हा चित्रपट हुसेन झैदींच्या ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई’ या कादंबरीवर आधारित आहे. हा चित्रपट हुसेन उस्तारा या गुंडाची कथा सांगतो. शाहिद कपूर, नाना पाटेकर, तृप्ती डिमरी, दिशा पटानी, फरिदा जलाल आणि तमन्ना भाटिया यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
