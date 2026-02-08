स्वच्छतागृह परिसरात अस्वच्छतेचा विळखा
वसई (बातमीदार) : वसई पश्चिमेतील अंबाडी रोड परिसरातील स्वच्छतागृहासमोर घाण व तीव्र दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या ठिकाणी रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. रहदारीच्या मार्गावर असलेल्या या स्वच्छतागृह परिसराची तातडीने स्वच्छता करावी, अशी मागणी वसई-विरार महापालिकेच्या नवघर-माणिकपूर प्रभाग समितीकडे नागरिकांनी केली आहे.
अजित पवार यांना अनोखी श्रद्धांजली
मोखाडा (बातमीदार) : मोखाड्यातील शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी आमदार सुनील भुसारा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोखाड्यात काही कार्यकर्त्यांनी अजितदादांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आपल्या डोक्यावरील केस काढत मुंडण करून श्रद्धांजली वाहिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील त्यांच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे अजितदादा व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची चांगले नेतृत्व म्हणून निष्ठा होती. त्यामुळे मोखाड्यातून शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील तालुका उपाध्यक्ष रामदास कोरडे, कार्यकर्ते रघू पाघारी, गंगा वाघ, नामदेव कोरडे, वासुदेव गवते आदी प्रमुख कार्यकर्त्यांनी ओसरविहरा येथील प्राचीन शिवमंदिराच्या परिसरात आपल्या डोक्यावरील केस काढून मुंडण करून आपल्या नेत्याला श्रद्धांजली वाहिली आहे.
संकल्प सेंटरचा दहावा वर्धापनदिन
विरार (बातमीदार) : नालासोपारा येथील संकल्प सेंटरने गेल्या दहा वर्षांत मानसिकदृष्ट्या अपंग मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे मोलाचे कार्य केले आहे. दहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात अपंग मुलांनी नृत्य-गीतांद्वारे आपली कला सादर केली. आपल्याकडील असलेली कला पेश करताना ‘हम भी होंगे कामयाब’ हा संदेश प्रेक्षकांना दिला. डॉ. अनिता सिंग यांनी सुरू केलेल्या या सेंटरच्या कार्याचे उपस्थितांनी कौतुक केले. या कार्यक्रमात वसई, विरार परिसरातील नामवंत डॉक्टर्स, समाजसेवक, तसेच अपंगांचे पालक उपस्थित होते.
