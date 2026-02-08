कळवा रेल्वे कॉलनीत इमारतीची गॅलरी कोसळली
कळवा रेल्वे कॉलनीत इमारतीची गॅलरी कोसळली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : मध्य रेल्वेच्या कळवा रेल्वे स्थानकजवळील रेल्वे कॉलनीतील इमारत क्रमांक एमएसआरबी १ के येथील दुसऱ्या मजल्यावरील एका बंद खोलीच्या बाहेरील गॅलरी कोसळल्याची घटना रविवारी (ता. ८) सायंकाळी ७.४० वाजताच्या सुमारास घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही.
कळवा येथे इमारतीची गॅलरी कोसळल्याची माहिती शिल्पा मोहिते यांनी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला मोबाईलवरून दिली. या घटनेची माहिती मिळताच ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी तसेच कळवा प्रभाग समितीच्या अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तत्काळ त्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक भागात धोकापट्टी लावली आहे.
सदर इमारत ही तळ अधिक चारमजली असून, अंदाजे ३० ते ३५ वर्षे जुनी आहे. दुसऱ्या मजल्यावरील रूम क्रमांक १० या बंद खोलीच्या बाहेरील सुमारे चार बाय चार फूट आकाराची गॅलरी अचानक कोसळली. त्या इमारतीत एकूण २० सदनिका असून, त्यापैकी आठ सदनिकांमध्ये सुमारे ३० नागरिक वास्तव्यास आहेत. ही इमारत मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या अखत्यारीत येत असल्याने मध्य रेल्वेच्या बांधकाम विभागाचे अभियंता घटनास्थळी उपस्थित होते. आवश्यक दुरुस्ती व पुढील कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या उपअभियंत्यांनी दिल्याचे ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
