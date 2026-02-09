गरजेपोटीच्या घरांची शास्ती रद्द होणार
वाशी, ता. ९ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील गाव गावठाण आणि इतर सर्व गरजेपोटीच्या घरांना लावण्यात आलेली जाचक शास्ती रद्द करण्याची सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी महापौर, उपमहापौर आणि गटनेत्यांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर मागील पाच ते सहा वर्षांमध्ये महापालिका प्रशासकीय कार्यकाळात झालेल्या कामकाजाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी समिती स्थापित करण्याची सूचनादेखील दिली आहे.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी रविवारी (ता. ८) महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत, माजी महापौर आणि विद्यमान गटनेते सागर नाईक यांची बैठक घेतली. या बैठकीस माजी खासदार संजीव नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक हेदेखील उपस्थित होते. गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वात नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले असून, ५ फेब्रुवारीला झालेल्या निवडणुकीमध्ये महापौरपदी सुजाता पाटील आणि उपमहापौरपदी दशरथ भगत यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या निवडीनंतर लगेचच जनहिताच्या आणि शहरी विकासाच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे निर्देश नाईक यांनी पालिका पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नवी मुंबईमध्ये गाव, गावठाण तसेच इतर गरजेपोटीची घरे बांधण्यात आली आहेत. त्याला प्रशासनाने तिप्पट शास्ती आकारली आहे. ही शास्ती रद्द करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेमध्ये विषय घेण्यात येणार आहेत. लोकप्रतिनिधी सभागृह अस्तित्वात येण्यापूर्वी मागील पाच ते सहा वर्षांमध्ये नवी मुंबईत प्रशासकीय कारभार होता. या कारभाराविषयी अनेक आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. या संदर्भात या कामकाजाची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी एक श्वेतपत्रिका काढण्यासाठीदेखील उच्चस्तरीय समिती स्थापित करण्यात येणार आहे.
करवाढ न करण्याचा प्रयत्न
मार्चमध्ये महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. नाईक यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे मागील २५ वर्षे नवी मुंबईमध्ये कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता कर किंवा पाणीपट्टी वाढ करण्यात आलेली नाही. भविष्यातदेखील मालमत्ता कर किंवा पाणीपट्टी वाढविण्यात येणार नाही, असा शब्द त्यांनी नवी मुंबईच्या जनतेला दिलेला आहे. करवाढ न करण्याच्या दृष्टीनेदेखील कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.
प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष
आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखडा, ठोक मानधन कामगारांचे विषय, अन्य कर्मचारी आणि कामगारांचे विविध प्रलंबित प्रश्न असे विषय येत्या महापालिकांच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये मार्गी लावण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या विविध विषय समित्या स्थापित करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.
