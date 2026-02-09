खानावळींसाठी घरगुती गॅस सिलिंडर
खारघर, ता. ९ (बातमीदार) : खारघर परिसरातील अनेक खानावळी, लहान हॉटेल्स व उपहारगृहांमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरऐवजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कमी दरात गॅस मिळावा, खर्च वाचावा या उद्देशाने काही व्यावसायिक नियम डावलून घरगुती सिलिंडर वापरत असल्याने हा प्रकार अत्यंत धोकादायक ठरत आहे.
घरगुती सिलिंडरचा वापर हा मुख्यतः घरगुती स्वयंपाकासाठी मर्यादित असून, त्याचा व्यावसायिक वापर कायद्याने बंदी आहे. खारघर परिसरात अनेक ठिकाणी खानावळ सुरू आहेत. खानावळींमध्ये दुपार आणि सायंकाळी मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाक केला जात असल्याने गॅसचा दाब, उष्णता आणि सिलिंडरवरील ताण अधिक वाढतो. परिणामी गॅसगळती, आग लागणे किंवा स्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अलीकडे विविध ठिकाणी झालेल्या गॅस स्फोटांच्या घटनांनी ही बाब पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.
विशेष म्हणजे सिलिंडर वितरकाकडून थेट खानावळींमध्ये सिलिंडर पोहच करीत असल्याचे दिसून आले. नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या या प्रकाराकडे संबंधित अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, अग्निशमन विभाग, तसेच स्थानिक प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. नियमित तपासण्या, अचानक छापे आणि दोषी आढळणाऱ्या खानावळ चालकांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा वापर बंधनकारक करून नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
कारवाईची मागणी
खारघर परिसरात काही ठिकाणी वडापाव, चायनीज आणि इडली विक्रेते पदपथ अडवून व्यवसाय करीत असून काही विक्रेते घरगुती सिलिंडरचा वापर करीत असल्याचे दिसून येते. प्रशासनाने पाहणी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
नियमांना हरताळ
सुरक्षेच्या दृष्टीने खानावळ चालकांनीही नियमांचे पालन करणे, योग्य दर्जाची उपकरणे वापरणे आणि अग्निसुरक्षा उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची मोठी किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागू शकते. या संदर्भात पनवेल पुरवठा अधिकारी अश्विनी धनवे यांच्याशी संपर्क केला असता, होवू शकला नाही.
