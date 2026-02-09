जुन्या पुलाचे तोडकाम नेमके कधी?
विठ्ठलवाडी पुलाच्या तोडकामाबाबत संभ्रम
वाहतूक बंदचे फलक
कल्याण, ता. ९ (बातमीदार) ः विठ्ठलवाडी पूना लिंक रोडवरील वालधुनी नदीवरील जुना पूल पाडून नवीन पूल बांधण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे; मात्र या पुलाचे तोडकाम नेमके कधी सुरू होणार, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मंगळवारपासून (ता. १०) पुलावरील वाहतूक बंद राहील, असे फलक परिसरात लावण्यात आले असले, तरी सोमवारी रात्रीपर्यंत तोडकामाबाबत कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नव्हती.
यापूर्वी २२ जानेवारीपासून हे काम सुरू होणार होते; परंतु काही तांत्रिक कारणांमुळे ते लांबणीवर पडले. पुलाखालील मुख्य जलवाहिनी वळवण्याचे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रेल्वे प्रवाशांसाठी पादचारी मार्ग तयार करणे आणि अवजड वाहनांसाठी दिघे उड्डाणपुलावरील बंदी हटवणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजनाशिवाय वाहतूक बंद केल्यास कल्याण पूर्वेतील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पुलाचे तोडकाम रखडले आहे. वालधुनी नदीवरील हा पूल अत्यंत जुना आणि धोकादायक झाला आहे. पावसाळ्यात हा पूल पाण्याखाली जात असल्याने दोन्ही बाजूंचा संपर्क तुटतो. पुलाची उंची वाढवून तो पुन्हा बांधणे, ही काळाची गरज आहे.
कल्याण-विठ्ठलवाडीला जोडणारा वालधुनी नदीवरील पूल हा वाहतुकीच्या दृष्टीने पूना लिंक रोडवरील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. पावसाळ्यात दरवर्षी अतिवृष्टीमुळे हा पूल पाण्याखाली आल्याने वाहतूक बंद होत दोन्ही बाजूंचा संपर्क तुटतो. शिवाय, पुलाचे संरक्षक कठडेही तुटल्याने पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला आहे. त्यामुळे जुना पूल पूर्णपणे पाडून नव्या पुलाची निर्मिती केली जाणार आहे. पूररेषा लक्षात घेत पुलाची उंचीदेखील वाढवली जाणार आहे. याच भागातून उन्नती मार्ग सुरू होत असल्याने वाहनांची रेलचेल वाढणार आहे.
वाहतुकीचा प्रश्न
जुना पूल तोडून नव्या पुलाचे काम पूर्ण होईपर्यंत अनेक महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. पावसाळ्यापूर्वीच पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असणार आहे; मात्र तोपर्यंत खडेगोळवलीसह हनुमाननगरमधील अंतर्गत रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. निमुळते रस्ते व अनधिकृत फेरीवाले, हातगाडी ही मोठी समस्या असून त्यादृष्टीने महापालिकेने उपाययोजना केल्या आहेत का, हेदेखील पाहावे लागणार आहे.
एसटी प्रवाशांना फटका
विठ्ठलवाडी आगारातून डोंबिवलीकडे जाणाऱ्या एसटी बससाठी दुसरा कोणताही सोपा मार्ग उपलब्ध नाही. खडेगोळवलीचे रस्ते अरुंद असल्याने बस तिथून नेणे अशक्य आहे. परिणामी, एसटी बसला उल्हासनगरमार्गे पाच-सहा किलोमीटरचा वळसा घेऊन जावे लागेल, ज्यामुळे प्रवाशांचा अर्धा ते पाऊण तास अतिरिक्त वेळ जाणार आहे. खडेगोळवली आणि हनुमाननगरमधील अंतर्गत रस्त्यांवरील अनधिकृत फेरीवाले आणि पार्किंगवर महापालिकेने तातडीने कारवाई करावी, जेणेकरून पर्यायी मार्गांवर वाहतूक कोंडी होणार नाही, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
वाहतुकीत झालेले महत्त्वाचे बदल
मार्ग पर्यायी रस्ता
चक्कीनाका ते विठ्ठलवाडी/उल्हासनगर गणेश विसर्जन तलाव स्मशानभूमी चौकातून प्रवेश बंद. वाहनांनी दिघे उड्डाणपुलावरून
सम्राट अशोक चौकमार्गे जावे.
उल्हासनगर ते चक्कीनाका श्रीराम चौकात प्रवेश बंद. वाहनांनी शांतीनगर-सम्राट चौकमार्गे पुढे जावे.
स्थानिकांसाठी मार्ग (१) काटेमानिवली पुलाखालून हनुमान नगरमार्गे खडेगोळवली पुलाचा वापर करावा.
स्थानिकांसाठी मार्ग (२) श्रीराम चौक ते आशेळे मार्ग- खडेगोळवली- कैलासनगर- हनुमाननगरमार्गे काटेमानिवली.
