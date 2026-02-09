टिटवाळ्यात कचराकोंडी!
महाकालेश्वर मंदिर परिसराला कचऱ्याचा विळखा; दुर्गंधीमुळे नागरिक हैराण
टिटवाळा, ता. ९ (वार्ताहर) : मांडा-टिटवाळा पश्चिमेकडील वासुंदरी रोडवर कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे. पाटील नगरच्या पुढे महाकालेश्वर मंदिराकडे जाणाऱ्या वळणावर गेल्या अनेक दिवसांपासून कचऱ्याचे ढीग साचले असून, प्रशासकीय उदासीनता आणि नागरिकांच्या बेफिकीरीमुळे या परिसराचे रूपांतर ‘कचराकुंडी’त झाले आहे.
रस्त्याच्या कडेला प्लॅस्टिक पिशव्या, घरगुती कचरा, बाटल्या आणि भंगार साहित्याचा मोठा डोंगर उभा राहिला आहे. यामुळे परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली असून, येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांना नाक दाबून प्रवास करावा लागत आहे. या कचऱ्यामुळे डास, माश्या आणि भटक्या जनावरांचा वावर वाढल्याने परिसरात साथीच्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने ज्या ठिकाणी ‘‘कचरा टाकू नका’’ असा फलक लावला आहे, नेमक्या त्याच फलकाखाली कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. नियम असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागरिकांना दंडाची भीती उरलेली नाही.
प्रचंड दुर्गंधीमुळे श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. लहान मुले आणि वृद्धांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून, केडीएमसीने तातडीने स्वच्छता मोहीम राबवावी. अशी मागणी स्थानिक रहिवासी अनिल केणी यांनी केली आहे. आम्ही नागरिकांना वारंवार घंटागाडीतच कचरा देण्याचे आवाहन करतो, पण लोकांमध्ये उदासीनता आहे. केवळ प्रशासनावर अवलंबून न राहता नागरिकांनीही शिस्त पाळणे गरजेचे आहे, असे शिवसेना-शिंदे गटाचे विभागप्रमुख बबलेश पाटील यांनी म्हटले. एकीकडे ''स्वच्छ भारत''च्या घोषणा दिल्या जात असताना, प्रत्यक्ष टिटवाळ्यात मात्र परिस्थिती उलट आहे. आता तरी केडीएमसी प्रशासन याकडे लक्ष देऊन रहिवाशांना या कचराकोंडीतून मुक्त करणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाकडील प्रमुख मागण्या
१. साचलेला कचरा तातडीने उचलून परिसराचे निर्जंतुकीकरण करावे.
२. कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पथके नेमण्यात यावीत.
३. या वळणावर नियमित घंटागाडीची व्यवस्था चोख ठेवावी.
