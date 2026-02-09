खासदार श्रीकांत शिंदे आयटीसीएसएफच्या अध्यक्षपदी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : टेनिस क्रिकेटच्या देशव्यापी संघटनासाठी महत्त्वाचे पाऊल टाकत टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच आयटीसीएसएफची पहिली वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी (ता. ८) ठाण्यात उत्साहात पार पडली. या सभेत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अधिकृत निवड करण्यात आली आहे.
निवडीनंतर उपस्थितांशी संवाद साधताना खासदार डॉ. शिंदे यांनी टेनिस क्रिकेट हा केवळ छंद न राहता, खेळाडूंना करिअरच्या संधी देणारा खेळ व्हावा, हीच या फेडरेशनमागची भूमिका आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या खेळाला राष्ट्रीय ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही दिली. आपले मनोगत मांडताना ते पुढे म्हणाले, की कल्याण लोकसभा मतदारसंघासह राज्यातील आणि देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये टेनिस क्रिकेट मोठ्या प्रमाणावर खेळले जाते. सातत्याने होणाऱ्या स्पर्धा आणि मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होणारे तरुण पाहता, या खेळाला अधिक संघटित, शिस्तबद्ध आणि व्यावसायिक दिशा देण्याची गरज होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयटीसीएसएफच्या माध्यमातून एक सकारात्मक आणि आशादायी सुरुवात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या फेडरेशनद्वारे टेनिस क्रिकेट खेळाडूंना विश्वासार्ह व्यासपीठ मिळणार असून, योग्य मार्गदर्शन, संधी आणि संघटनात्मक रचना उभी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. भविष्यात देशभरातून अनेक नवे, गुणवान खेळाडू घडतील, असा विश्वास डॉ. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
टेनिस क्रिकेटला राष्ट्रीय पातळीवर शिस्तबद्ध आणि अधिकृत व्यासपीठ मिळावे, या उद्देशाने टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली आहे. रविवारी पार पडलेल्या आयटीसीएसएफ सभेला देशभरातील संस्थेचे पदाधिकारी, क्रीडा क्षेत्रातील प्रतिनिधी, स्पर्धा आयोजक, संघ मालक, माजी खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
