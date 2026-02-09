प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ
मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर अग्निशमन यंत्रणेचा अभाव
निखिल मेस्त्री ः सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. ९ ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांना आग लागल्यानंतर पालघर, डहाणू, वसई-विरार येथील अग्निशमन दलाला पाचारण करावे लागते. अग्निशमन दल पोहोचेपर्यंत अशा घटनांमध्ये वाहनांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे महामार्गावर अग्निशमन दल तैनात करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत आहे; मात्र नियमांमध्ये बसत नसल्याचे कारण देत महामार्ग प्राधिकरण प्रवाशांच्या जीवाशी खेळत आहे.
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर गेल्या काही वर्षात वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. चालत्या वाहनांना अचानक आग लागण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. खासगी कार, कंटेनर, ट्रक, इंधन वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लागलेल्या आगींमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तीन ते चार वर्षांत महामार्गावर जवळपास दोनशे ते तीनशेच्या आगीच्या घटना घडल्या आहेत; मात्र असे असताना महामार्ग प्राधिकरणाकडे स्वतःची सुसज्ज अग्निशमन यंत्रणा नाही. अनेक घटनांमध्ये वाहने काही मिनिटांत पूर्णपणे खाक झाली. तर प्रवाशांनी प्रसंगावधान राखत स्वतःचा जीव वाचवला आहे; मात्र या घटनांमध्ये आर्थिक नुकसान होत असल्याने महामार्गावर सक्षम यंत्रणा उभारण्याची मागणी होत आहे.
कोट्यवधींची टोलवसुली
- आंतरराज्य वाहतुकीसाठी महामार्गावर फायर टेंडर, पाणी टाक्या, अग्निशमन उपकरणे किंवा प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. टोलनाक्यांवरून दररोज कोट्यवधींचा महसूल गोळा केला जात असताना प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे.
- आगीच्या घटनांनंतर महामार्गावरील वाहतूक तासन्तास ठप्प होते. लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागतात. रुग्णवाहिका, अत्यावश्यक सेवांना अडथळे येतात. धुरामुळे दृश्यमानता कमी होऊन दुय्यम अपघात होण्याचा धोका अधिक वाढतो.
बचावकार्यात अडथळे
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर खानिवडे आणि चारोटी टोलनाक्यांवर अग्निशमन केंद्र, प्राथमिक अग्निशमन वाहने, बचाव आणि मदतकार्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नेमावेत, अशी जोरदार मागणी नागरिक, वाहतूक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. तसेच महामार्ग पेट्रोलिंग वाहनांमध्ये अग्निशमन उपकरणे असावीत, अशीही मागणी पुढे येत आहे. पालघर नगर परिषद, तारापूर दल, वसई-विरार आणि डहाणू अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी ३० ते ४५ मिनिटांचा विलंब होतो. त्यामुळे महामार्गावर अग्निशमन केंद्र नसल्याने बचावकार्यात अडथळे येतात.
दररोज धावतात ९० हजार वाहने
राष्ट्रीय महामार्ग तयार झाल्यानंतर २० ते ३० हजार वाहने दररोज धावू शकतील, एवढी क्षमता होती; मात्र २०२५ मध्ये ही क्षमता ओलांडली असून आता सुमारे ९० हजार वाहने या महामार्गावरून वाहतूक होत आहे. पूर्वी वाहनाची वेगमर्यादा ८० किमी प्रतितास होती आणि आता ती वाढवून १०० किमी प्रतितास करण्यात आली; मात्र वर्दळीच्या महामार्गावर सुरक्षेच्या उपाययोजना आखल्या गेल्या नाहीत.
सुरक्षिततेच्या मूलभूत सोयींशिवाय हा महामार्ग प्रवाशांसाठी धोक्याचा सापळा ठरत आहे. भविष्यात जीवितहानी होण्यापूर्वी महामार्ग प्राधिकरणाने जबाबदारी स्वीकारून तातडीने अग्निशमन यंत्रणा उभारावी.
- हरबन्स नन्नाडे, अखिल भारतीय वाहन चालक-मालक महासंघ
महामार्गांवर अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्राकडे दोन ते तीन वेळा प्रस्ताव पाठवला आहे. यंत्रणा उभारणे ही धोरणात्मक बाब असल्याने हे प्रस्ताव रद्द झाले; मात्र महामार्गांवर इतर सुरक्षा सुविधेत वाढ केली आहे.
- सुहास चिटणीस, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
