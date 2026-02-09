दिवाळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचे रोबो रेस स्पर्धेत यश
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : दिवाळे कोळीवाडा येथील नवी मुंबई महानगरपालिका शाळा क्रमांक २ च्या विद्यार्थ्यांनी रोबो रेस स्पर्धेत घवघवीत यश संपादन केले. शनिवारी (ता. ७) सीबीडी येथील डी. वाय. पाटील स्कूल यांच्या ज्ञानपुष्प विद्या निकेतन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या रोबो रेस स्पर्धेत नवी मुंबईतील तब्बल २८ शाळांनी सहभाग नोंदवला होता. या स्पर्धेत दिवाळे शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
या स्पर्धेत शाळेतील इयत्ता आठवीतील विद्यार्थी प्रभात राई आणि कृष्णा राठोड यांनी आपल्या बुद्धिमत्ता, तांत्रिक ज्ञान, कौशल्य आणि मेहनतीच्या जोरावर उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रथम क्रमांक मिळवला. त्यांच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना पारितोषिक स्वरूपात चषक व रुपये १,००० रोख देऊन गौरविण्यात आले.
विद्यार्थ्यांच्या या यशामुळे शाळेचे नाव नवी मुंबईत उज्ज्वल झाले असून, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महानगरपालिका शाळांतील विद्यार्थीही कोणापेक्षा कमी नाहीत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. रोबोटिक्ससारख्या आधुनिक विज्ञान शाखेत मिळालेले यश हे महापालिका शाळांमधील बदलत्या व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणपद्धतीचे सकारात्मक उदाहरण ठरत आहे. या यशामागे विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण परिश्रम, विज्ञान विषयावरील आवड तसेच शिक्षकांचे योग्य मार्गदर्शन मोलाचे ठरले आहे. यासाठी शाळा व्यवस्थापन महत्वाचे असून, अशा स्पर्धांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि नवोपक्रमाची प्रेरणा निर्माण व्हावी यासाठी शाळेतील शिक्षक प्रशांत खांडगे, विद्या उदमले, ॲमेझॉनचे दिपक सर आणि निशा कोळी यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
