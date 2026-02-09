पडघ्यात प्लास्टिकवर बंदी घाला
पडघ्यात प्लॅस्टिकवर बंदी घाला
नागरिकांचे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना निवेदन
पडघा, ता. ९ (बातमीदार) : वाढत्या नागरीकरणामुळे चर्चेत आलेल्या भिवंडी तालुक्यातील पडघा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्लॅस्टिकवर बंदी आणण्याची मागणी नागरिकांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
पडघा गावाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी बाजारपेठेतील वस्तू आणण्यासाठी नागरिक बाजारपेठेतील कमी दर्जाच्या प्लॅस्टिक पिशव्या, कप, ग्लास, प्लेट, बाटल्या यांचा वापर झाल्यानंतर मिळेल त्या ठिकाणी फेकून देतात. काही वेळा हे प्लॅस्टिक साहीत्य गटार, नाल्यात पडत असल्याने गटारी, नाले तुंबणे, पावसाळ्यात पाणी साचून राहणे, प्लॅस्टिक खाल्ल्याने जनावरांचे आरोग्य बिघडणे असे प्रकार घडत आहेत. अनेक दिवस प्लॅस्टिक उचलला जात नसल्याने प्रदूषणात वाढ होते. पर्यायी प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होऊन सार्वजनिक स्वच्छता धोक्यात येत आहे. त्यामुळे यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने निकृष्ट दर्जाच्या प्लॅस्टिकवर बंदी घातली असून त्याची अंमलबजावणी पडघा ग्रामपंचायत हद्दीत होणे आवश्यक आहे. अशा प्लॅस्टिकवर बंदी घालावी. तसेच कापडी पिशव्या, पर्यावरणपूरक साहित्य वापरण्याबाबत जनजागृती करावी अशी मागणी पडघा येथील स्वप्नील सांळुके, प्रदीप गायकवाड यांनी सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
पडघा : येथे प्लॅस्टिकच्या अतिवापरामुळे प्लॅस्टिकचे ढीग वाढत आहे.
