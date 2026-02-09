ऐरोलीत खारफुटीचे नुकसान
पाहणी अहवालात नोंद, पर्यावरणप्रेमींची नाराजी
तुर्भे, ता. ९ (बातमीदार) : ऐरोली टोलनाक्याजवळील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात मोठ्या प्रमाणावर खारफुटीचे नुकसान झाल्याची नोंद अधिकृत पाहणी अहवालात करण्यात आली असून, त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या परिसरात खारफुटी सुकल्याचे स्पष्ट संकेत आढळून आले असून, यामागे सुरू असलेले बांधकाम कारणीभूत असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
साईबाबा मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामाबाबत नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने मॅन्ग्रोव्ह सेल यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे मॅन्ग्रोव्ह सेलने या परिसराची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान, १५ ते २५ मीटर परिसरात असलेली अनेक खारफुटी सुकलेल्या अवस्थेत आढळून आल्या असून, गवतही नष्ट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या निरीक्षणांची नोंद अधिकृत पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे.
पाहणी अहवालानुसार, खारफुटीच्या अगदी शेजारी बांधकाम सुरू असून, त्यामुळे नैसर्गिक भरती-ओहोटीचा प्रवाह अडवल्याची शक्यता आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या मते, अशा प्रकारे पाण्याचा प्रवाह खंडित झाल्यास खारफुटींना आवश्यक असलेले खारे पाणी पोहोचत नाही आणि परिणामी झाडे सुकतात. भराव टाकणे, काँक्रीटीकरण आणि जमिनीच्या नैसर्गिक रचनेत बदल यामुळेच अशी परिस्थिती निर्माण होते.
मॅन्ग्रोव्ह सेलने आपल्या मूल्यांकनात महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचे उपग्रह चित्रण, महसूल नोंदी तसेच मीठ पॅन विभागाची माहिती वापरली आहे. या नोंदींनुसार संबंधित जमीन सॉल्ट पॅन जमीन म्हणून दर्शविण्यात आली असून, जमिनीचा दर्जा तपासण्यासाठी मीठ विभागाशी समन्वय साधण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले की, सुरू असलेल्या बांधकामाच्या अगदी जवळ खारफुटी सुकलेली आढळणे ही बाब गंभीर आहे. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय खारफुटी सुकत नाहीत आणि ही स्थिती मानवनिर्मित हस्तक्षेपामुळेच निर्माण होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौकट
अधिकार क्षेत्राचा प्रश्न
या प्रकरणामुळे खारफुटीच्या संरक्षणाबाबत अधिकार क्षेत्राचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रातील सर्व खारफुटी क्षेत्रे राज्य वन विभागाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे आणि खारफुटींना मूलभूत पर्यावरणीय हक्क म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकरणात संबंधित जमीन मीठ पॅन विभागाच्या अखत्यारीतील असल्याचा उल्लेख पाहणी नोंदींमध्ये आढळतो. या अस्पष्टतेमुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असून, पर्यावरणाची हानी रोखली जात नाही, अशी तीव्र चिंता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जमिनीची मालकी, दर्जा आणि संरक्षणाची जबाबदारी तातडीने स्पष्ट करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
