पनवेल भाजपमध्ये कुठलीही दरी नाही
पनवेल, ता. ९ (बातमीदार) : पनवेलला दोन युवा आमदार लाभले असून आमच्या दोघांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दरी नाही. आम्ही दोघेही केवळ भाजपच्या वाढीसाठी आणि जनकल्याणासाठी काम करत आहोत, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी केले. पाटील आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यात गैरसमजातून आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
आमदार पाटील म्हणाले की, मी वयाच्या अवघ्या १६ वर्षांपासून भाजपमध्ये कार्यरत आहे. पक्षनिष्ठा काय असते आणि पक्षाचे ध्येय-धोरणे तळागाळापर्यंत कशी पोहोचवायची, याचे संस्कार मला माझ्या वडिलांकडून मिळाले आहेत. हव्यासापोटी किंवा स्वार्थासाठी काम करणारा मी कार्यकर्ता नाही. पक्षाने वेळोवेळी माझ्यावर जी जबाबदारी सोपवली, ती प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. सध्या मी भाजपमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा महासचिव म्हणून काम करत आहे.
निधीवाटपाबाबत स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, जनकल्याण आणि त्या-त्या भागाची गरज पाहून निधी दिला जातो. कोणत्याही ठराविक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी निधी राखीव ठेवलेला नाही. नागरिकांकडून येणाऱ्या मागण्यांचा विचार करून आणि स्थानिक गरजा ओळखून निधी वितरित केला जातो. अशा पद्धतीने काम केल्यास लोक पक्षाकडे आकर्षित होतात आणि हेच पक्षवाढीचे खरे काम आहे.
लवकरच भेट घेणार
कथित वादांबाबत आमदार विक्रांत पाटील म्हणाले की, आमदार ठाकूर हे या भागातील ज्येष्ठ आमदार असून मी त्यांना मोठ्या भावाप्रमाणे मानतो. आमच्यात कोणताही वाद नाही; कदाचित काही गैरसमज झाले असतील. ते गैरसमज मी स्वतः त्यांना भेटून दूर करणार आहे. यासंदर्भात मी पक्षाच्या वरिष्ठांशीही चर्चा केली असून, वरिष्ठ पातळीवरूनही हे गैरसमज दूर केले जातील.
