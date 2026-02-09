नवी मुंबईतील प्रकल्पांना लोकार्पणाची प्रतीक्षा
वाशी, ता. ९ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय काळात पूर्ण झालेले अनेक प्रकल्प अद्याप लोकार्पणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण असूनही श्रेयवादाच्या राजकारणात या प्रकल्पांचे उद्घाटन रखडले असल्याची चर्चा आहे. परिणामी, कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या सुविधा नागरिकांच्या सेवेत येऊ शकलेल्या नाहीत.
या प्रकल्पांमध्ये जुईनगर येथील प्राणी रुग्णालय, वाशी डेपो व्यापारी संकुल, कोपरखैरणे सेक्टर सहा व १५ येथील दैनंदिन बाजार, सानपाडा येथील दैनंदिन बाजार, जुहूगाव येथील व्यापारी संकुल तसेच पामबीच ते शीव-पनवेल मार्ग जोडणारा उड्डाणपूल यांचा समावेश आहे. पाम बीच उड्डाणपूल सहा महिन्यांपूर्वी पूर्ण होऊनही अद्याप सेवेत आलेला नाही.
दैनंदिन बाजार आणि पार्किंग सुविधा बंद असल्याने नागरिक व स्थानिक व्यापाऱ्यांना गैरसोय सहन करावी लागत आहे. महापौर नियुक्ती झाल्यानंतर तरी हे प्रकल्प तातडीने लोकार्पित करावेत, अशी मागणी होत आहे.
सेवेत नसलेले प्रकल्प
- सीबीडी येथील बहुमजली पार्किंग
- वाशी एपीएमसी बहुमजली पार्किंग
- वाशी डेपो इमारत
- दैनंदिन बाजार, कोपरखैरणे सेक्टर सहा
- दैनंदिन बाजार, कोपरखैरणे सेक्टर १५
- दैनंदिन बाजार, सानपाडा
- जुहूगाव येथील एनएमएमटी डेपो
- पाम बीच- शीव- पनवेल जोड उड्डाणपूल
