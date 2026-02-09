महापौर निवडणुकीला विलंब
भिवंडीतील नागरी सेवा कोलमडली
भिवंडी, ता. ९ (बातमीदार) : भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेची निवडणूक होऊन २३ दिवस उलटले, तरी अद्याप महापौरपदाची निवडणूक झालेली नाही. या राजकीय विलंबाचा थेट फटका शहरातील नागरी सेवा-सुविधांना बसत असून, दुसरीकडे निवडून आलेले नगरसेवक ‘सहली’वर गायब झाल्याने मतदारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या काळात नागरिकांच्या छोट्या-मोठ्या तक्रारींकडे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. मालमत्ताधारकांचे अनेक अर्ज टेबलावर धूळखात पडले आहेत. नवीन नगरसेवक निवडून आल्यानंतर तरी ही कामे मार्गी लागतील, अशी आशा नागरिकांना होती; मात्र प्रत्यक्षात नगरसेवकच शहरातून गायब झाल्याने मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था
दुरुस्त केलेले खड्डे पुन्हा उघड्यावर आले आहेत. सिमेंट रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असली तरी ते मूळ रस्त्याला न जोडल्याने निर्माण झालेल्या उंचवट्यांमुळे वाहनचालक पडून जखमी होत आहेत. कचरा ठेकेदार वेळेवर कचरा उचलत नसल्याने शहरातील अनेक प्रभागांत घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापती यांसारखी पदे रिक्त असल्याने शहराच्या विकासाचे महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय रखडले आहेत.
नगरसेवकांची ‘सहल’
१५ जानेवारीला निवडणूक आणि १६ जानेवारीला निकाल लागल्यानंतर सत्ता स्थापनेसाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. काही इच्छुक उमेदवारांनी बहुमतासाठी नगरसेवकांना शहराबाहेर सहलीवर नेले आहे. जे नगरसेवक भिवंडीत आहेत, त्यांच्या प्रभागात तरी स्वच्छता व जंतुनाशक फवारणी सुरू आहे; मात्र ज्यांचे नगरसेवक गायब आहेत, तेथील रहिवासी नगरसेवकांच्या कार्यालयांत आणि घरांच्या फेऱ्या मारून हवालदिल झाले आहेत.
भिवंडी महानगरपालिकेची महापौरांची निवडणूक झाल्यानंतर आणि इतर पदाधिकारी रुजू झाल्याशिवाय शहरासाठी धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. तरीही, आमच्यापर्यंत येणारी नागरी कामे तातडीने निकाली काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.
- विक्रम दराडे, उपायुक्त (मुख्यालय), भिवंडी महापालिका.
