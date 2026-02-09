वसईमार्गे मुंबईकडे कूच
वसईमार्गे मुंबईकडे कूच
आज ‘वंदे मातरम सायक्लोथॉन’ रॅली
तारापूर, ता. ९ ः देशभक्तीची भावना वृद्धिंगत करण्यासोबतच देशाच्या समुद्रकिनारी सुरक्षेबाबत जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलातर्फे ‘वंदे मातरम्’च्या १५०व्या वर्धापनदिनानिमित्त भव्य ‘वंदे मातरम् कोस्टल सायक्लोथॉन’ रॅली काढण्यात आली. वसईच्या मोटी दमण किल्ला येथून ही रॅली मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाकडे मार्गस्थ होणार आहे.
या उपक्रमामध्ये समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेले नागरिक, विविध सुरक्षा यंत्रणा, युवक, विद्यार्थी तसेच सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. या सायकल रॅलीमध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे १३० कर्मचारी सहभागी असून त्यापैकी ५० टक्के महिला सायकलस्वार आहेत. डहाणू पारनाका येथील के. एल. पोंदा शाळेसमोरील मैदानावर पोहोचणार आहे. पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री, डहाणू तहसीलदार सुनील कोळी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंकिता कणसे, डहाणू नगर परिषद मुख्याधिकारी अक्षय गुडधे, गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते, पोलिस निरीक्षक किरण पवार, मुंबईचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.