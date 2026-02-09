पोलादपूर तालुक्यात शिवसेना बालेकिल्ला,
पोलादपूर शिंदे गटाचा बालेकिल्ला कायम
निवडणुकीत मतदारांची शिवसेना व शेकाप उमेदवारांना पसंती
पोलादपूर, ता. ९ (बातमीदार) ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पोलादपूरचा बालेकिल्ला राखण्यात शिंदे गटाला यश आले आहे. मतदारांनी शिंदे गट आणि शेकाप युतीला कौल देत विरोधकांचे अस्तित्व पुसून टाकले आहे. ५८-कापडे बु. आणि ५९-लोहारे या दोन्ही जिल्हा परिषद गटांसह पंचायत समितीच्या चारही गणांमध्ये युतीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. या निकालामुळे पंचायत समितीमध्ये आता विरोधी पक्षच उरला नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे गटात यांच्यात जोरदार राजकीय युद्ध रंगले होते. वैयक्तिक टीकेला मतदारांनी मतपेटीतून उत्तर देत शिंदे गटाच्या बाजूने कौल दिला. शिंदे गटाचे दोन्ही उमेदवारांसह चार पंचायत गणात युतीचे चारही उमेदवार निवडून आले आहेत. या विजयामुळे पोलादपूर तालुक्यात शिवसेना शिंदे गटाची पकड अधिक घट्ट झाली आहे. अजित पवार गट, भाजप आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना मतदारांनी नाकारले असून, विरोधकांना आता शून्यापासून मोर्चेबांधणी करावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेत शिंदे गटाचे निलेश कुंभार यांनी सात हजार ९४९ मते मिळवत राष्ट्रवादी अजय सलागरे यांचा पराभव केला आहे. माटवण पंचायत समिती गणात शेकाप व शिवसेना युतीच्या उमेदवार साक्षी कांबळेकर विजयी झाल्या आहेत. शेकापच्या साक्षी कांबळेकर यांनी तीन हजार तीन हजार ३३५ विजयी झाले असून शरद पवार गटाच्या हर्षदा वरवाटकर पराभूत झाल्या आहेत. कापडे बु पंचायत समितीत शिंदे गटाच्या अनिल दळवी यांच्याचार हजार ४२५ मतांनी विजयी झाले आहेत.
लोहारे जिल्हा परिषद गटात मतदार राजाने शिंदे गटांच्या चंद्रकांत कळंबे यांच्या पारड्यात सात हजार २५५ मते टाकत विजयी केले आहे. यामुळे चंद्रकांत कळंबे सलग चार वेळा निवडून येत राजकीय इतिहास घडवला आहे. तर, पंचायत समितीच्या लोहारे गणात शिंदे गटाचे अनिता भिलारे यांना तीन हजार २३१ मतांनी विजयी झाल्या आहेत. कोतवाल गणात शिंदे गटाचे अविनाश शिंदे भाजपचे सुरेंद्र चव्हाण भाजप यांचा पराभव करत विजय मिळवला आहे,
