परीक्षा काळात भाडे नाकारू नका
परीक्षार्थींना भाडे नाकारू नका!
राष्ट्रवादीचे रिक्षा संघटनांना आवाहन
ठाणे, ता. ९ : राज्यात उद्यापासून (ता. १०) बारावीच्या, तर २० फेब्रुवारीपासून दहावीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. या काळात ठाण्यातील वाहतूक कोंडीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये, यासाठी रिक्षा चालकांनी परीक्षार्थींना सहकार्य करावे आणि भाडे नाकारू नये, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केले आहे.
ठाणे शहरात सध्या वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर आहे. सार्वजनिक बसगाड्या कोंडीत अडकण्याची शक्यता असल्याने अनेक विद्यार्थी रिक्षाचा पर्याय निवडतात. मात्र, अनेकदा रिक्षा चालकांकडून भाडे नाकारले जाते. "किमान परीक्षा काळात तरी रिक्षा चालकांनी माणुसकी दाखवून विद्यार्थ्यांना केंद्रावर वेळेत सोडावे," अशी विनंती प्रधान यांनी रिक्षा संघटनांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
केवळ आवाहन करून न थांबता, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) ने विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी कार्यकर्त्यांची फौजही मैदानात उतरवली आहे. जर एखादा विद्यार्थी वाहतूक कोंडी किंवा इतर अडचणीमुळे अडकला असेल, तर त्याला दुचाकीवरून (Bike) वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचवण्याचे काम पक्षाचे कार्यकर्ते करतील. कळवा, ठाणे आणि घोडबंदर या भागात अभिजीत पवार (युवक अध्यक्ष), राजेश कदम आणि श्रीकांत भोईर यांच्या नेतृत्वाखालील पथक तयार केले आहे.
रिक्षा संघटनांना पत्रव्यवहार
मनोज प्रधान यांनी ठाण्यातील सर्व प्रमुख रिक्षा चालक-मालक संघटनांशी पत्रव्यवहार केला असून, आपल्या सदस्यांना याबाबत योग्य समज देण्याची विनंती केली आहे. "विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य महत्त्वाचे असून, त्यांना सहकार्य करणे हे आपले सामाजिक कर्तव्य आहे," असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
