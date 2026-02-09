रानावनातील आंबोळी फळ खवय्यांच्या पसंतीला
रानावनातील आंबोळी फळ खवय्यांच्या पसंतीला
विक्रीमधून आदिवासींना मिळतोय रोजगार
सुधाकर वाघ : सकाळ वृत्तसेवा
टोकावडे, ता. ९ (बातमीदार) : सह्याद्री पर्वतरांगेतील माळशेज घाट परिसरात आजही निसर्गाशी नाळ जुळवून जगणारी अनेक आदिवासी कुटुंबे आहेत. जंगलातील रानमेव्यावर अवलंबून राहून उदरनिर्वाह करणाऱ्या अशाच कष्टकरी आदिवासी बांधवांपैकी एक म्हणजे जुन्नर तालुक्यातील हरिचंद्रगडाजवळील खिरेश्वर गावचे रहिवासी चिमाजी मुकणे हे आहेत. वर्षातून एकदाच येणाऱ्या दुर्मिळ आणि आंबट चवीच्या आंबोळी फळे या रानमेव्याच्या संकलनातून ते आपली रोजीरोटी कमावतात.
चिमाजी मुकणे हे सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलात दिवसभर भटकंती करून आंबोळी गोळा करतात. माळशेज घाट परिसरातील रानावनात आढळणारी ही आंबोळी काटेरी झाडावर येत असल्याने ती तोडणे सोपे नाही. झाडावर चढून लहान असलेले एकेक फळ काळजीपूर्वक खुडावे लागते. जंगलात आंबोळीची झाडे दुर्मिळ असल्याने मोठ्या प्रमाणात मिळवण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागते.
संकलन केलेली आंबोळी विकण्यासाठी चिमाजी मुकणे हे सळगाव, मुरबाड आणि टोकावडे परिसरात येतात. येथे ते एका लहान मापात आंबोळी २० रुपयांना विकतात. आंबट चवीची ही आंबोळी सध्या खवय्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरत आहे. अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटणारी नैसर्गिक फळ असल्याने आंबोळीला मागणी वाढलेली दिसून येते.
वर्षातून एकदाच मिळणाऱ्या या नैसर्गिक रानमेव्यामुळे आदिवासी कुटुंबांना रोजगार मिळत असला, तरी जंगल संवर्धन आणि रानमेव्याच्या शाश्वत वापरासाठी विशेष योजना राबवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सह्याद्रीच्या कुशीतून येणारी ही आंबोळी केवळ चवच नाही, तर आदिवासींच्या जीवनाचा आधारही ठरत आहे.
उत्पन्नाचे साधन
दिवसभराच्या आंबट आंबोळी विक्रीतून चिमाजी मुकणे यांना साधारणपणे दोन ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र, हे उत्पन्न मिळवण्यासाठी जंगलातील धोके, काटेरी झाडांवरील जखमा आणि शारीरिक कष्ट सहन करावे लागतात.
फोटो - 305
