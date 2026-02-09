खालापूरात प्रस्थापितांना धक्का
खालापूरात प्रस्थापितांना धक्का
परिवर्तन आघाडीचा प्रयोग फसला
खालापूर, ता. ९ (बातमीदार) ः खालापूर तालुका जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतदारांनी परिवर्तन आघाडीच्या माध्यमातून प्रस्थापितांना पराभवाचा धक्का देत मतदारच राजा असल्याचे सिद्ध केले आहे. या निवडणुकीत अजित पवार गट आणि शिंदे गटाच्या दिग्गज नेत्यांच्या कुटुंबांना पराभवाचा सामना करावा लागला असून, ठाकरे गटाने जोरदार पुनरागमन करत आपली ताकद दाखवून दिली आहे.
तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत परिवर्तन आघाडी विरुद्ध महायुती असा अटीतटीचा सामना रंगला होता. २०१७ ला जिल्हापरिषदेच्या चारपैकी तीन जागा जिंकणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला यंदा केवळ एका जागेवर विजय मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे रायगड जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष अंकित साखरे यांच्या पत्नी श्रद्धा साखरे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. वासांबे जिल्हा परिषद गटात अजित पवार गटाच्या जिल्हा महिला अध्यक्षा व जिल्हा माजी महिला बालकल्याण सभापती उमा मुंडे यांचे पती संदीप मुंडे देखील पराभूत झाले आहेत.
शिंदे गटाचे तालुकाप्रमुख संदेश पाटील यांना देखील झटका बसला असून सावरोली पंचायत समिती गणातून त्यांच्या पत्नी माधुरी पाटील यांचा पराभव झाला आहे.
वासांबे जिल्हा परिषद गटात भाजपाकडून माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांची पुतणी आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सख्खी चुलत बहीण नेहा भूषण पारंगे यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांनी या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसची दहा वर्षाची सत्ता उलथवून लावत जिल्हा परिषदेबरोबर पंचायत समितीच्या देखील दोन जागा जिंकल्या.
ठाकरे गटाचे कमबॅक
चौक जिल्हा परिषदेत १५ वर्षे अधिराज्य गाजवलेल्या ठोंबरे बंधूंना ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांनी मात दिली. यामुळे माजी जिल्हा परिषद सदस्य मोतीराम ठोंबरे आणि त्यांचे बंधू सुधीर ठोंबरे यांच्या वर्चस्वाला धक्का बसला आहे. ठाकरे गटाच्या वैशाली खैर आणि पंचायत समितीला माजी सभापती कमल भस्मा आणि सावरोली गणात प्रमिला महेश पाटील निवडून आले आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष भाई शिंदे यांनी कमबॅक करत खानाव पंचायत समिती गणातून मोठा विजय मिळवला आहे.
