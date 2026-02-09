खारघर-रोडपाली रस्त्यावरील पथदिवे झाडांआड
अपघातांचा धोका वाढला
खारघर, ता. ९ (बातमीदार) : खारघर खाडीपुलाकडून रोडपालीकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील पथदिवे कार्यरत असतानाही झाडांच्या दाट फांद्यांमुळे लपले असून रस्त्यावर पुरेसा प्रकाश पडत नाही. वाढलेल्या फांद्या थेट पथदिव्यांवर आच्छादन करत असल्याने रात्रीच्या वेळी संपूर्ण रस्ता अंधारात जात आहे. परिणामी, दुचाकीस्वारांचे किरकोळ अपघात वाढल्याचे चित्र आहे.
हा रस्ता खारघर, रोडपाली, तळोजा एमआयडीसी तसेच नावडे गाव व वसाहतीतील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रात्री वाहनांची मोठी वर्दळ असतानाही गतिरोधक, खड्डे व अचानक येणारे अडथळे दिसत नसल्याने अपघातांचा धोका वाढला आहे. पादचारी, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना रात्री प्रवास करताना भीती वाटत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.
काही ठिकाणी पथदिवे पूर्णपणे झाडांआड लपल्याने त्यांचा उपयोगच होत नसल्याची स्थिती आहे. नागरिकांनी महापालिकेकडे तातडीने झाडांच्या फांद्या छाटून पथदिव्यांची नियमित देखभाल करण्याची मागणी केली आहे. दिवे आहेत; पण प्रकाश नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
