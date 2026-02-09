खासदार धैर्यशील पाटलांच्या पत्नी व माजी जिप अध्यक्षा नीलिमा पाटील यांचा पराभव
खासदार धैर्यशील पाटलांच्या पत्नी व माजी जिप अध्यक्षा नीलिमा पाटील यांचा पराभव
शिंदे गटाच्या शर्मिला बोडके विजयी
सुधागडात ‘सन्मान समिती’चा डंका
भाजपच्या आयात उमेदवाराला मतदारांनी नाकारले
पाली, ता. ९ (वार्ताहर) ः जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या सुधागड तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीत मोठा राजकीय चमत्कार पाहायला मिळाला. खासदार धैर्यशील पाटलांच्या पत्नी नीलिमा पाटील यांना जांभूळपाडा जिल्हा परिषद गटातून पराभव पत्करावा लागला आहे. शिंदे गट आणि सुधागड सन्मान समितीच्या उमेदवार शर्मिला बोडके यांनी नीलिमा पाटील यांचा दोन हजार ९३१ मतांच्या फरकाने पराभव केला.
निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच भाजपने तालुक्याबाहेरील (पेण) उमेदवार नीलिमा पाटील यांना जांभूळपाड्यातून उमेदवारी दिल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट होती. यातूनच सुधागड सन्मान समितीचा जन्म झाला. या समितीसोबत शिंदे गट, ठाकरे गट आणि शेकाप यांनी स्थानिक अस्मितेसाठी हातमिळवणी केली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे गटाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख मिलिंद देशमुख आणि तालुकाप्रमुख रवींद्र देशमुख यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून सन्मान समितीला खिंडार पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मतदारांनी नेत्यांच्या पक्षांतरापेक्षा सुधागडचा स्वाभिमान महत्त्वाचा मानत शर्मिला बोडके यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. सोमवारी (ता. ९) झालेल्या मतमोजणीत शर्मिला बोडके यांनी सुरुवातीपासूनच मोठी आघाडी घेतली होती. त्यांना एकूण १० हजार ०६० मते मिळवली, तर भाजपच्या नीलिमा पाटील यांना सात हजार १२९ मतांवर समाधान मानावे लागले. दरम्यान, हा विजय तालुक्याच्या अस्मितेचा, सन्मान समितीचा, समस्त सुधागड वासियांचे हार्दिक आभार, अशा प्रकारचा संदेश सुधागड तालुक्यातील अनेक ग्रुपवरती फिरत आहे.
विजयाची प्रमुख कारणे
बाहेरच्या उमेदवाराला विरोध : भाजपने स्थानिक निष्ठावंतांना डावलून खासदार धैर्यशील पाटील यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिल्याने मतदारांमध्ये नाराजी होती.
सर्वपक्षीय एकजूट : शिंदे गट, ठाकरे गट, शरद पवार गट आणि शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर केलेले सुक्ष्म नियोजन यशस्वी ठरले.
राजेश परदेशी यांची भूमिका : ठाकरे गटाचे नेते राजेश परदेशी यांनी सन्मान समितीला दिलेली ताकद निर्णायक ठरली.
फोटो ओळ ः पाली, शर्मिला बोडके विजयोत्सव साजरा करताना सोबत कार्यकर्ते व पदाधिकारी.
