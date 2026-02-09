डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरात दिवसाढवळ्या लूट
डोंबिवलीत दिवसाढवळ्या लूटमार!
अर्ध्या तासात दोन वृद्धांना गंडवले; पाच लाखांचे सोने लंपास
डोंबिवली, ता. ९ : डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानक परिसरात शनिवारी (ता. ७) दुपारी भुरट्या चोरट्यांनी उच्छाद मांडला. अवघ्या अर्ध्या तासाच्या अंतराने दोन वृद्ध नागरिकांना बोलण्यात गुंतवून चोरट्यांनी सुमारे पाच लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. या दोन्ही घटना रामनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्या असून, परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
शनिवारी दुपारी ३:३०च्या सुमारास ८० वर्षीय मीनाक्षी मांडेकर या पी. पी. चेंबर्स मॉलच्या दिशेने पायी जात होत्या. या वेळी दोन भामट्यांनी त्यांना अडवले. ‘‘एका पंजाबी कुटुंबात मुलगा झाल्याच्या आनंदात मोफत साड्या वाटल्या जात आहेत, पण साडी मिळवण्यासाठी तुम्हाला गरीब दिसावे लागेल,’’ असे सांगून त्यांना गळ्यातील दागिने पिशवीत ठेवण्यास सांगितले. हातचलाखीने या चोरट्यांनी चार लाख ७० हजार रुपयांचे दागिने लंपास केले आणि पसार झाले. पहिल्या घटनेनंतर अवघ्या अर्ध्या तासात, दुपारी ४ वाजता रेल्वे उड्डाणपुलाजवळील प्रियंका ज्यूस सेंटरसमोर दुसरी घटना घडली. श्रीकांत उपाध्ये (६९) या वृद्धाला गाठून चोरट्यांनी ‘‘परिसरात चोरांचा सुळसुळाट आहे, दागिने नीट ठेवा,’’ असा बनाव केला. त्यांची सोन्याची अंगठी काढून पाकिटात ठेवण्याचे नाटक करत २६ हजार रुपयांची अंगठी चोरट्यांनी लांबवली.
एकाच टोळीचा सहभाग
दोन्ही घटनांमधील पद्धत पाहता, यात एकाच टोळीचा हात असल्याचा संशय रामनगर पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज पोलिस तपासत असून, चोरट्यांचा शोध सुरू आहे. रस्त्यात अनोळखी व्यक्तीने साड्यावाटप, चोरांची भीती किंवा मदतीचे प्रलोभन दाखवल्यास सावध राहा. कोणाच्याही सांगण्यावरून आपले दागिने काढून पिशवीत किंवा खिशात ठेवू नका. अशी संशयास्पद व्यक्ती आढळल्यास तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधा.
