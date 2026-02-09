श्रीवर्धन येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारतीय जनता पक्ष युतीचा विजय.
श्रीवर्धनमध्ये अजित पवार गट आणि भाजप युतीचे वर्चस्व
श्रीवर्धन, ता. ९ (वार्ताहर)ः श्रीवर्धन तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत अजित पवार गट व भाजप युतीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर शिंदे गटाचा एक उमेदवार विजयी झाला आहे. अनेक तर्कवितर्कांना पूर्णविराम देत युतीच्या उमेदवारांनी दणदणीत विजय मिळवला असून, शिंदे गटाला एका जागेवर यश मिळाले आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी बोर्लीपंचतन गटातून अजित पवार गटाच्या वासंती गुणाजी व आराठी गटातून वैभवी कोमनाक विजयी झाल्या आहेत. दिघी पंचायत समिती गणातून अजित पवार गटाचे सचिन किर आणि आराठी गणातून भाजपच्या पुजा शिंदे व अजित पवार गटाचे अस्मिता चोरगे हे उमेदवार विजयी झाले. दिघी पंचायत समिती गणातून शिंदे गटाचे सुकुमार तोंडलेकर यांनी विजय मिळवला. नोटाला एक हजार ९८५ इतके मतदान झाले आहे.
विजया उमेदवार जिल्हा परिषद-पंचायत समिती जिल्हा परिषद मते
वैभवी मंंगेश कोमनाक आराठी गट राष्ट्रवादी काँग्रेस २९१५
पुजा शिंदे आराठी गण भाजप १९४८
अस्मिता चोरगे राष्ट्रवादी काँग्रेस १७३०
वासंती गुणाजी बोर्लीपंचतन गट राष्ट्रवादी काँग्रेस ८०३५
सचिन किर दिघी गण राष्ट्रवादी काँग्रेस २३९४
सुकुमार तोंडलेकर पंचायत समिती शिंदे गट ३५ मतांनी विजयी
(फोटो - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व भारतीय जनता पक्ष युतीचे विजयी उमेदवार.)
