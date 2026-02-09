पालिका निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात नाराजी
पालिका निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात नाराजी
वसई-विरारमध्ये पदाधिकाऱ्यांवर ठपका
विरार, ता. ९ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका निवडणुकीतील अपयशानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटात अंतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे. निवडणुकीपूर्वी बहुजन विकास आघाडी व काँग्रेससोबत युतीबाबत चर्चा सुरू असताना पक्षातीलच काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी युती होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केल्याने युती तुटली आणि शिवसेनेला मोठा फटका बसल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर युवासेना जिल्हाप्रमुख सिद्धेश जोगळे यांनी थेट पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून संघटना वाचविण्याचे साकडे घातले आहे.
पत्रात त्यांनी वसई तालुक्यात आजवर संघटन वाढवणारे प्रभावी नेतृत्व न मिळाल्याची खंत व्यक्त केली आहे. वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे पक्षाची वाढ खुंटल्याचा संतापही त्यांनी मांडला आहे.
निवडणुकीत वरिष्ठांची अनुपस्थिती
सिद्धेश जोगळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे, की महापालिका निवडणुकीत निष्ठावान शिवसैनिक स्वबळावर लढले; मात्र एकही वरिष्ठ पदाधिकारी उमेदवारांच्या प्रभागात फिरकला नाही. पाच वर्षे मेहनत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष झाले, असा आरोप करत त्यांनी संपूर्ण तालुका कार्यकारिणी बदलून नवीन, लढवय्या नेतृत्वाला संधी देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर मातोश्री काय निर्णय घेते, याकडे शिवसैनिकांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.