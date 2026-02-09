आंबेपूर आणि शहापूरमध्ये शिवसेनेची जोरदार मुसंडी, भाजप आणि शेकापला धक्का
आंबेपूर आणि शहापूरमध्ये शेकापची माघार
शिवसेनेची जोरदार मुसंडी
पोयनाड, ता. ९ (बातमीदार) : अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड परिसरात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती गणांमध्ये शिवसेनेने जोरदार मुसंडी मारली आहे. शहापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा अपवाद वगळता सर्वच पंचायत समिती गण आणि आंबेपूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती गणातील जागांवर शिवसेनेचा भगवा फडकला आहे. तर या निकालाने एकेकाळी जिल्हा परिषदेवर सत्ता गाजविणारा शेकाप बॅकफूटवर गेला असून भाजपला देखील या मतदारसंघात मोठा धक्का बसला आहे.
आंबेपूर आणि शहापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा मागील अनेक वर्ष शेकापचा बालेकिल्ला होता. इतकेच नव्हे तर शेकापची अनेक वर्ष जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर सत्ता असलेला शेकाप मोठा पक्ष मानला जायचा. परंतु, या निवडणुकीत शेकाप बॅकफूटवर गेल्याचे दिसून आले आहे. या बालेकिल्ल्यात आता शिवसेनेचा भगवा फडकला आहे. तर या स्पर्धेत उतरलेल्या भाजपला आंबेपूर आणि शहापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले आहे.
पोयनाड परिसरात शहापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे अमित नाईक हे विजयी झाले आहेत. त्यांनी शिवसेनेचे गिरीश पाटील, भाजपचे सवाई पाटील व शेकापचे अभिषेक पाटील यांचा पराभव केला आहे. शहापूर पंचायत समिती गणात शिवसेनेचा भगवा फडकला असून शिवसेनेच्या भाग्यता पाटील विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीचे वैभव पाटील, शेकापचे कौशिक पाटील आणि भाजपचे राजेंद्र पाटील यांचा पराभव केला आहे. तर वैजाळी पंचायत समिती गणात शिवसेनेचे प्रकाश पाटील हे विजयी झाले आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीचे मच्छिन्द्र पाटील, शेकापचे सुशील पाटील, भाजपचे जगन्नाथ म्हात्रे यांचा पराभव केला आहे.
आंबेपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात शिवसेनेच्या रसिका केणी विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी भाजपच्या चित्रा पाटील आणि शेकापच्या पूजा भगत-गिरी यांचा पराभव केला आहे. आंबेपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात शिवसेनेचे शैलेंद्र पाटील हे विजयी झाले आहेत. त्यांनी शेकापचे धनंजय म्हात्रे आणि भाजपचे सतीश तरे यांचा पराभव केला आहे. तर रुईशेत भोमोली पंचायत समिती गणात शिवसेनेचे कृष्णा लोभी हे विजयी झाले आहेत. त्यांनी भाजपचे जनार्दन मेंगाळ आणि शेकापचे रुपेश उघडा यांचा पराभव केला आहे.
शिवसेनेची रणनीती यशस्वी
पोयनाड परिसरात शिवसेनेने आखलेली रणनीती यशस्वी झाली आहे. केलेली विकासकामे, नागरिकांसाठी तयार केलेली व्हिजन, कार्यकर्त्यांनी घेतलेली मेहनत, शासनाच्या सर्वसामान्यांपर्यत पोचवल्या योजना यामुळे पोयनाड परिसरात शिवसेनेला हे घवघवीत यश मिळाले आहे. तर या यशामुळे पोयनाड परिसरात आमदार महेंद्र दळवी यांचा पुन्हा एकदा करिष्मा दिसून आला आहे.
