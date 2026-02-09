स्मार्ट टीव्ही, मोबाइलमुळे मैदानी खेळ विस्मरणात
डिजिटल सवयींचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व अभ्यासावर परिणाम
जव्हार, ता. ९ (बातमीदार) : स्मार्ट टीव्ही, अँड्रॉइड मोबाईल, लॅपटॉप आणि इंटरनेटमुळे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ झाले असले, तरी त्याचा दुष्परिणाम लहान मुलांपासून तरुणांपर्यंत दिसून येत आहे. एकेकाळी मैदानी खेळ, पाटी-पेन्सिल, वाचन आणि मित्रमैत्रिणींसोबत खेळण्यात रमणारी मुले आज टीव्ही, मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या आभासी विश्वात अडकली आहेत. रील्स, शॉर्ट्स, ऑनलाइन गेम्स आणि कार्टून्समुळे बालके तासन्तास स्क्रीनसमोर बसून राहात असल्याचे चित्र आहे.
प्राथमिक शाळेपासून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत अनेक जण अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करून मोबाइलवर अधिक वेळ घालवत आहेत. यामुळे एकाग्रता कमी होणे, वाचनाची आवड लोप पावणे आणि शैक्षणिक गुणवत्ता घसरणे, अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पालक व शिक्षक याबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत.
चौकट
स्क्रीन टाइमचा आरोग्यावर परिणाम
मोबाईल व टीव्हीच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांचे विकार, डोकेदुखी, झोपेचे त्रास तसेच मानसिक ताणतणाव वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. शारीरिक हालचाली कमी झाल्याने मुलांच्या एकूण आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे पालकांनी स्क्रीन-टाइमवर मर्यादा घालून मुलांना पुन्हा मैदानी खेळ, वाचन व सर्जनशील उपक्रमांकडे वळवणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
प्रतिक्रिया
१ ते ५ वर्षे या वयोगटात मुलांच्या मेंदूची वाढ होत असते. या काळात योग्य वातावरण, संवाद व खेळ न मिळाल्यास पुढे मंदत्व, वा स्वमग्नता, चिडचिडेपणा तसेच बौद्धिक शारीरिक क्षमतेत कमतरता दिसून येऊ शकते. त्यामुळे वेळीच समुपदेशन करून मुलांना योग्य दिशा देणे आवश्यक आहे.
डॉ. संजय कावळे, बालरोगतज्ज्ञ
