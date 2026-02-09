छत्रपती शिवरायांचे सूक्ष्म युद्धनियोजन स्वराज्याच्या यशाचे गमक – नितीन बानगुडे-पाटील
छत्रपती शिवरायांचे सूक्ष्म युद्धनियोजन स्वराज्याच्या यशाचे गमक ः नितीन बानगुडे-पाटील
ठाणे, ता. ९ (बातमीदार) : हिंदवी स्वराज्याची उभारणी करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक मोहिमेचे तसेच भविष्यातील परिस्थितीचे अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले होते, असे प्रतिपादन शिवचरित्र अभ्यासक व शिवव्याख्याते नितीन बानगुडे-पाटील यांनी केले.
सुयश कला-क्रीडा मंडळाच्या वतीने कोपरी येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिराच्या प्रांगणात सलग २२ व्या वर्षी आयोजित व्याख्यानमालेतील तिसरे व अंतिम पुष्प त्यांनी ‘शिवचरित्र’ या विषयावर गुंफले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी स्मिती सावंत हिने शिवगर्जना सादर केली. बानगुडे-पाटील म्हणाले की, अवघ्या ३५ वर्षांच्या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ७५० वर्षांचे पारतंत्र्य संपवून लोककल्याणकारी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. १६४६ मध्ये तोरणा किल्ला जिंकल्यानंतर एकापाठोपाठ एक किल्ले व मोहिमा त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या. प्रत्येक मोहिमेत वेगळी नीती, युक्ती आणि योग्य सरदारांची निवड करण्यात आली.
अफजलखान, सिद्धी जौहर यासारख्या शत्रूंची मानसिकता ओळखून तसेच प्रत्येक लहान-मोठ्या घटकाचा विचार करून मोहिमा आखण्यात आल्या. अफजलखानाच्या वधापूर्वी दोन महिने आधी दोन हजार मावळ्यांना घोडेस्वारीचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. अफजलखानाच्या पराभवानंतर अवघ्या २० दिवसांत २०० किलोमीटर परिसरातील १८ किल्ले जिंकण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. बहुतांश मोहिमा स्वराज्याच्या सीमेवर झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांना युद्धाचा फटका बसला नाही. तसेच युद्धात शहीद झालेल्या मावळ्यांच्या कुटुंबांना अर्धा पगार देणे व त्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण देऊन स्वराज्यात सामावून घेण्याची व्यवस्था महाराजांनी केली होती. सुमारे ३५० वर्षांपूर्वी सुरू झालेली ही कुटुंबनिवृत्ती योजना उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या वेळी मंडळाचे अध्यक्ष मधुसुदन संजीवा, कार्यवाह सतीश सावंत यांच्यासह पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते. सूत्रसंचालन अमित नागरे यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.