महापालिका प्रशासन पारदर्शी करा
तुर्भे, ता. ९ (बातमीदार : नवी मुंबईच्या महापौर, उपमहापौर, तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पदभार स्वीकारताच सजग नागरिक मंचच्या वतीने त्यांना जाहीर पत्र पाठवण्यात आले आहे. शहराचा कारभार हा केवळ प्रशासन किंवा लोकप्रतिनिधी केंद्रित न राहता तो ‘नागरिक केंद्रित’ असावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
शहरातील लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी प्रभाग सभा हा नागरिकांचा संविधानिक अधिकार आहे, मात्र नवी मुंबईत या अधिकाराकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे. प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या प्रभागात दर तीन ते सहा महिन्यांनी क्षेत्र सभा आयोजित करून थेट नागरिकांशी संवाद साधावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कामांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, कोरोना काळात उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या रुग्णालयांवरील खर्च आणि साहित्य खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर निधीचा अपहार झाल्याचा संशय मंचाने व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण खर्चावर तातडीने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मालमत्ता सर्वेक्षण (लिडार) आणि सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पांच्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, असेही पत्रात नमूद आहे.
