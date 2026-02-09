दुसरा वर्धापन सोहळा उत्साहात
बहुउद्देशीय केंद्राचा वर्धापन सोहळा उत्साहात
ठाणे, ता. ९ (बातमीदार) : बदलापूर पश्चिम येथील सुनील वाटवे बहुउद्देशीय केंद्राचा दुसरा वर्धापन सोहळा ४ फेब्रुवारी रोजी उत्साहात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे ‘ग्रंथसखा’ वाचनालयाचे संस्थापक श्याम जोशी होते. त्यांच्या हस्ते केंद्राशी संलग्न २०२५ मधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा पारितोषिके देऊन गौरव करण्यात आला.
या केंद्राअंतर्गत प्रभा वाटवे स्वयं-अध्ययन केंद्र व अभ्यासिका तसेच गीता वाटवे-कुलकर्णी करिअर मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्र हे दोन मोफत उपक्रम राबविले जातात. अभ्यासिकेत विद्यार्थ्यांना पुस्तके व मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. जोशी यांनी आपल्या प्रेरणादायी भाषणातून स्वयं-अध्ययनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अनुभव उपस्थित विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरले. कार्यक्रमातील विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग सोहळ्याच्या यशात मोलाचा ठरला.
