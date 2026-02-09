बांबू कारागिरीतून आत्मनिर्भरतेची वाट
बांबू कारागिरीतून आत्मनिर्भरतेची वाट
सेवा विवेकमार्फत प्रशिक्षित आदिवासी महिलांचा सन्मान
विरार, ता. ९ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यात ग्रामीण रोजगाराला चालना देत आत्मनिर्भरतेचा आदर्श उभा करणाऱ्या सेवा विवेक रुरल डेव्हलपमेंट सेंटरमार्फत बांबू हस्तकला प्रशिक्षण घेतलेल्या आदिवासी महिलांचा वसई येथे सन्मान करण्यात आला. घर-संसार सांभाळत बांबू कारागिरीतून स्वाभिमानाने उपजीविका करणाऱ्या आणि इतर महिलांनाही प्रशिक्षण देऊन स्वयंरोजगाराकडे वळवणाऱ्या महिलांचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
सेवा विवेकच्या माध्यमातून या महिलांना देशातील विविध राज्यांतील बांबू कारागिरीचे कौशल्य शिकण्याची संधी मिळाली. त्यातून त्यांनी बांबू हस्तकलेत प्रावीण्य मिळवून कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मजबूत केली. आता या महिला आपल्या गावपाड्यातील इतर महिलांना प्रशिक्षण देत आहेत.
मान्यवरांची उपस्थिती व सांस्कृतिक सादरीकरण
आत्मनिर्भर आदिवासी महिला सन्मान सोहळ्यात लोढा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. मंजू लोढा, पद्मश्री रमेश पतंगे, सेवा विवेकचे पदाधिकारी व विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. दीपप्रज्वलन व तारपा नृत्याने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. गौरवी तुंबडा, भविका जाधव, सुनीता जाधव यांच्यासह अनेक आदिवासी महिलांचा सन्मान करण्यात आला. सूत्रसंचालन प्रगती भोईर यांनी केले.
