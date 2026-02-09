राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा महिना
अदाणी इलेक्ट्रिसिटीतर्फे राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा महिना
मुंबई, ता. ९ : सुरक्षा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी, अदाणी इलेक्ट्रिसिटीने मुंबई वाहतूक पोलिस विभागाच्या सहकार्याने ३७वा राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा महिना (१ ते ३१ जानेवारी २०२६) साजरा केला. या उपक्रमांतर्गत कर्मचारी आणि नागरिकांसाठी सुरक्षित वाहनचालन, सिग्नलचे पालन आणि जबाबदार रस्ते वर्तणूक यावर विशेष प्रबोधन सत्रे आयोजित करण्यात आले.
अदाणी इलेक्ट्रिसिटी आणि अदाणी फाउंडेशनने त्यांच्या ‘प्रकल्प उत्थान’ या सीएसआर उपक्रमांतर्गत ‘सुरक्षा आमची जबाबदारी’ या संकल्पनेसह मोहिमेत विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ला अनुसरून, या प्रकल्पात प्रतीकात्मक झेब्रा क्रॉसिंग आणि ट्रॅफिक लाइट गेम्स यांसारख्या संवादात्मक बाबींचा वापर करून तरुण पिढीमध्ये जीवनरक्षक सवयी आणि जबाबदार नागरिकत्वाचे संस्कार रुजवण्यात आले. सामूहिक सुरक्षा शपथेने मोहिमेचा समारोप झाला.
