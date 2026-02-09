एनएमआयएमएस’ चे पदवीपूर्व प्रवेश सुरू
‘एनएमआयएमएस’चे पदवीपूर्व प्रवेश सुरू
मुंबई, ता. ९ : ‘एसव्हीकेएम’च्या नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (एनएमआयएमएस) डीम्ड-टू-बी युनिव्हर्सिटीने मुंबई, नवी मुंबई, शिरपूर, बंगळूर, हैदराबाद, इंदूर आणि चंडीगड येथील संकुलांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी पदवीपूर्व प्रवेशांसाठी नोंदणी सुरू केली आहे.
कॉमर्स, इंजिनिअरिंग, लॉ, डिझाइन, गणित, टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट, फार्मसी, अर्थशास्त्र, लिबरल आर्ट्स, ब्रँडिंग अँड ॲडव्हर्टायझिंग आणि इंटरनॅशनल स्टडीज या अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी सुरू झाली आहे. एनपीएटी (कॉमर्स, मॅनेजमेंट, इकॉनॉमिक्स, लिबरल आर्ट्स, इंटरनॅशनल स्टडीज), एनसीईटी (इंजिनिअरिंग, टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट, फार्मसी), एनएलटीए (लॉ), एनडीएटी (डिझाइन) आणि एमएसटी (मॅथेमॅटिकल सायन्सेस) या पाच प्रवेश परीक्षांच्या माध्यमातून प्रवेश घेतले जातात. परीक्षेच्या तारखा ‘एनएमआयएमएस’च्या अधिकृत वेबसाईटवर आहेत.
एनएमआयएमएस पदवीपूर्व अभ्यासक्रम त्यांच्या आंतरशाखीय अभ्यासक्रम (इंटरडिसीप्लिनरी करिक्यूलम)साठी, उद्योग संरेखन, जागतिक अनुभव आणि मजबूत नियोजन परिणामांसाठी ओळखले जातात. बँकिंग, ॲनालिटिकल, लॉ, टेक्नॉलॉजी, डिझाइन आणि डेटा सायन्स या क्षेत्रातील पदवीधरांना सर्वोच्च कंपन्यांमध्ये कामाची संधी मिळू शकते. यात वार्षिक १९ लाख ते सव्वा कोटी रुपयांपर्यंतचे वेतन मिळू शकते. पात्रता, अभ्यासक्रम, प्रवेश परीक्षा आणि एकात्मिक प्रवेश परीक्षेसंबंधी सविस्तर माहितीसाठी एनएमआयएमएस वेबसाईट nmims.edu. वर संपर्क साधता येणार आहे.
