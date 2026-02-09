हॉटेलचे सांडपाणी रस्त्यावर
हॉटेलमुळे तलासरी बाजारपेठेत आरोग्याचा प्रश्न गंभीर
तलासरी, ता. ९ (बातमीदार) : तलासरी बाजारपेठेतील उधवा रोडवर, डाक कार्यालयाच्या शेजारी असलेल्या श्याम हॉटेलमधून सांडपाणी थेट उघड्यावर सोडले जात असल्याने परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. दिवसभर सुरू असलेल्या हॉटेलमधून बाहेर पडणारे घाण पाणी रस्त्यालगत साचून राहते. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात असह्य दुर्गंधी पसरली असून, नागरिकांना नाक दाबून ये-जा करावी लागत आहे.
या परिसरात डाक कार्यालय, रुरल कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर, इंग्लिश माध्यमाची शाळा तसेच रुग्णालय असल्याने दररोज शेकडो नागरिक, विद्यार्थी, पालक व रुग्णांची वर्दळ असते. विशेषतः नर्सरी ते पाचवीपर्यंतची लहान मुले शाळेसाठी येत असल्याने दूषित वातावरणाचा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची तीव्र भीती व्यक्त केली जात आहे. साचलेल्या सांडपाण्यामुळे डास, मच्छर व किडींचा प्रादुर्भाव वाढून साथीच्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे.
तलासरी नगर पंचायतीच्या हद्दीत येणारा हा परिसर असूनही अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. “आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील ठिकाणी अशी बेपर्वाई होत असताना प्रशासन डोळेझाक का करत आहे?” असा सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.
चौकट
सार्वजनिक शौचालयाचा अभाव
या भागात सार्वजनिक शौचालयाची कोणतीही सुविधा नसल्याने अनेक नागरिक उघड्यावर लघुशंकेसाठी जागेचा वापर करतात. सांडपाणी, उघड्यावरची शौचविधी आणि स्वच्छतेचा अभाव यामुळे संपूर्ण परिसरात कुजका व असह्य वास पसरला आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. नगर पंचायतीने तातडीने पाहणी करून सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट, सार्वजनिक शौचालयाची उभारणी व दोषी हॉटेल व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी तलासरी नगर पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय गुडधे यांनी गंभीर दखल घेण्याचे संकेत दिले असून, प्रत्यक्ष पाहणी करून नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
