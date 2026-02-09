रोह्यात राष्ट्रवादीला धक्का,शिंदेंच्या शिवसेनेची जोरदार मुसंडी
रोह्यात राष्ट्रवादीला धक्का, शिंदेंच्या शिवसेनेची जोरदार मुसंडी
जि. प. गटात राष्ट्रवादी सेनेला प्रत्येकी दोन, तर पं. स. मध्ये राष्ट्रवादीला बहुमत
रोहा, ता. ९ (बातमीदार) ः रोहा तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)ने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. मात्र, शिवसेनेने (शिंदे गट) नागोठणे आणि घोसाळे हे महत्त्वाचे गड राष्ट्रवादीकडून हिसकावून घेत मुसंडी मारली आहे. या निवडणुकीत अनेक दिग्गज नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला असून, तटकरे आणि गोगावले-दळवी यांच्यातील प्रतिष्ठेची लढत चुरशीची ठरली.
जिल्हा परिषदेच्या चारपैकी दोन तर पंचायत समितीच्या आठपैकी सहा जागा मिळवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट)ने आपले गड राखले. त्याचप्रमाणे पंचायत समितीमध्ये आठपैकी सहा जागा राष्ट्रवादीने, तर शिवसेनेला दोन जागा मिळाल्या आहेत. धाटाव पंचायत समिती गणात झालेल्या तिरंगी लढतीकडे साऱ्या जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले होते. या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष विनोद पाशीलकर यांच्या पत्नी विजया पाशीलकर यांनी ७,७८८ इतकी मते मिळवून शिवसेना (शिंदे गटाच्या) स्वप्नाली मोरे यांचा ५,८४५ इतक्या मतांनी दणदणीत पराभव केला. आंबेवाडी पंचायत समिती या बहुचर्चित गणात राष्ट्रवादीचे तरुण उमेदवार संजय मांडलूस्कर विरुद्ध शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुरेश महाबळे यांच्यात दुरंगी लढत झाली. यात संजय मांडूळस्कर यांना ५,६९६ इतके मते मिळाली, तर सुरेश महाबळे यांना ,४६०४ मते मिळाली. मांडलूस्कर यांनी सेनेच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावत महाबळे यांचा १०९२ मतांनी पराभव केला. भुवनेश्वर जिल्हा परिषद मतदार संघात चौरंगी लढत झाली. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी एकूण १३,४०१ मते मिळाली. त्यांनी ८,८३९ इतक्या मतांची आघाडी घेत दणदणीत विजय संपादन केले.
राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपच्या आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या घोसाळे जिल्हा परिषद मतदार संघातील पंचरंगी सामन्यात शिंदेंच्या शिवसेनेने बाजी मारली. शिवसेनेच्या उमेदवार उर्वशी वाडकर यांना ८,३९४ इतकी मते मिळाली. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीच्या रोहिणी सकपाळ यांना ८,१४३ मते मिळाली.
सुमीत काते ‘जायंट किलर’
जिल्हा परिषदेच्या नागोठणे गटात झालेल्या तिरंगी लढतीत शिंदे गटचे सुमीत काते या नवख्या तरुण उमेदवाराने राष्ट्रवादीला दणका दिला. सुमीत काते यांना १३ हजार १२९ इतकी मते मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे किशोर जैन यांना सात हजार ९८३ इतकी मते मिळाली. काते यांनी जैन यांचा पाच हजार १४६ इतक्या मतांनी दारुण पराभव केला, तर दुसरीकडे मनसेचे साईनाथ धुळे यांना केवळ २२६ इतक्या मतांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत सेनेचे सुमित काते जायंट किलर ठरले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जैन यांनी शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता. मात्र, मतदारांनी जैन यांना मतदारांनी नाकारले.
टो कॅप्शन : रोहा पं. स. गणात विजयी उमेदवार संजय मांडलूस्कर विजयी झाल्यानंतर आंनद व्यक्त करताना कार्यकर्ते.
दुसऱ्या छायाचित्रात किसन मोरे यांच्या विजयाचा आंनद साजरा करताना राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.