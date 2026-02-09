मुरबाडमध्ये बारावीचे २,२२७ विद्यार्थी
प्रशासनामार्फत कडक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
टोकावडे, ता. ९ (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणारी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता १२वीची परीक्षा मंगळवारपासून सुरू होत आहे. ठाणे जिल्ह्यात ही परीक्षा एकूण १९३ परीक्षा उपकेंद्रांवर पार पडणार आहे. या परीक्षेसाठी ठाणे जिल्ह्यातून एकूण १,०८,९९८ विद्यार्थी बसले आहेत. मुरबाड तालुक्यातील कला, विज्ञान, वाणिज्य व व्यवसाय या सर्व विभागांतून २,२२७ विद्यार्थी यावर्षी बारावीची परीक्षा देणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. मुरबाड तालुक्यात मुरबाड, शिवळे, सरळगाव, धसई व टोकावडे या पाच परीक्षा केंद्रांवर मंगळवारपासून परीक्षा सुरू होत आहे.
परीक्षा पूर्णतः कॉपीमुक्त, पारदर्शक व शांततेच्या वातावरणात पार पडाव्यात, यासाठी शासन व प्रशासनामार्फत कडक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मुरबाड तालुक्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले असून, प्रत्येक परीक्षा हॉलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत, अशी माहिती गटशिक्षणाधिकारी मधुकर घोरड यांनी दिली.
परीक्षा काळात शिक्षण विभाग, पोलिस प्रशासन व संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून दक्षता वाढविण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांनी वेळेवर परीक्षा केंद्रांवर उपस्थित राहून परीक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
सहा जिल्हास्तरीय भरारी पथके
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांच्या कालावधीत परीक्षा केंद्रांना अचानक भेटी देण्यासाठी सहा जिल्हास्तरीय भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. याशिवाय, मुरबाड तालुक्यासाठी दोन तालुकास्तरीय भरारी पथके नेमण्यात येणार असून, परीक्षेदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही पथके कार्यरत राहणार असल्याचेही गटशिक्षणाधिकारी मधुकर घोरड यांनी सांगितले.
