खासगी शस्त्र परवानाधारकांनो, आता पोलिसांच्या हायटेक'' रेंजमध्ये करा गोळीबाराचा सराव !
पोलिसांच्या ‘हायटेक रेंज’मध्ये गोळीबाराचा सराव!
देशातील पहिलाच प्रयोग; कळंबोली मुख्यालयात अत्याधुनिक ‘कंटेनर शूटिंग रेंज’ कार्यान्वित
विक्रम गायकवाड ः सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ९ ः स्वतःच्या संरक्षणासाठी रिव्हॉल्व्हर किंवा पिस्तूल बाळगणाऱ्या खासगी परवानाधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी कळंबोली येथील मुख्यालयात अत्याधुनिक आणि पूर्णपणे बंदिस्त अशी ‘कंटेनर शूटिंग रेंज’ प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ पोलिसच नव्हे, तर ज्यांच्याकडे कायदेशीर शस्त्रास्त्र परवाना आहे, अशा नागरिकांनाही आता या ठिकाणी सराव करण्याची संधी मिळणार आहे.
या अत्याधुनिक शूटिंग रेंजची निर्मिती ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड येथील मॅग ५ इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या नामांकित कंपनीने केली असून, ही कंपनी संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिक प्रशिक्षणाच्या सुविधा विकसित करण्यात तज्ज्ञ मानली जाते. ही शूटिंग रेंज एका मोठ्या कंटेनरमध्ये तयार करण्यात आली असून ती पूर्णपणे वातानुकूलित आणि ध्वनिरोधक आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवण्यात आलेली ही देशातील अशा प्रकारची पहिलीच फुल्ली इक्विप्ड इनडोअर रेंज मानली जात आहे.
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
शूटिंग रेंजची लांबी ३७ मीटर, रुंदी चार मीटर आणि उंची चार मीटर इतकी आहे. यामध्ये सराव करण्यासाठी एकूण तीन स्वतंत्र लेन्स उपलब्ध आहेत. ही प्रणाली २०२५ मध्ये तयार करण्यात आली असून ती पूर्णपणे आधुनिक मानकांनुसार आहे. यामध्ये प्रमाणित बुलेट-ट्रॅपिंग प्रणाली, ध्वनिरोधक उपचार आणि एकात्मिक देखरेख यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. यात गोळी झाडल्यानंतर तिचे अवशेष सुरक्षितपणे जमा करण्याची यंत्रणा आहे. तसेच सरावाचे बारकाईने निरीक्षण करण्यासाठी सीसीटीव्ही आणि कंट्रोल पॅनेलची देखील व्यवस्था आहे. बंदिस्त स्वरूपामुळे पाऊस, ऊन किंवा थंडीचा सरावावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मर्यादित जागेत जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही रेंज उभारण्यात आली आहे.
परवानाधारकांसाठी सुवर्णसंधी
अनेकदा खासगी शस्त्र परवानाधारकांना सरावासाठी सुरक्षित जागा मिळत नाही. ही अडचण ओळखून पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. ज्या व्यक्तींकडे अधिकृत रिव्हॉल्व्हर परवाना आहे, त्यांना नियमांचे पालन करून या हायटेक रेंजमध्ये सराव करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे नागरिकांना तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली सुरक्षित वातावरणात सराव करता येणार आहे.
........................
सध्या ही रेंज प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली असून, यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांसोबतच खासगी शस्त्र परवानाधारकांना सर्व ऋतूंमध्ये सुरक्षित आणि नियंत्रित वातावरणात अचूक नेमबाजीचा सराव करणे शक्य होणार आहे.
- मिलिंद भारंबे, पोलिस आयुक्त, नवी मुंबई
