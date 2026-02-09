चित्रा वाघ यांचा तीन दिवसीय पालघर दौरा
चित्रा वाघ यांचा तीनदिवसीय पालघर दौरा
आरोग्य, शिक्षणासोबतच विविध मुद्द्यांचा सखोल आढावा घेणार
कासा, ता. ९ (बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजना आणि सुविधा प्रत्यक्षात कितपत पोहोचल्या आहेत, याची पडताळणी करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाच्या महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष आमदार चित्रा वाघ यांनी तीनदिवसीय पालघर जिल्हा दौरा आयोजित केला आहे. या दौऱ्यात आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण तसेच रोजगारनिर्मितीशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा सखोल आढावा घेण्यात येत आहे.
दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात चित्रा वाघ यांनी मासवण प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पाहणी केली. सोमवारी (ता. ९) डहाणू येथील कॉटेज हॉस्पिटलसह इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळांनादेखील त्यांनी भेटी दिल्या. या पाहणीत दौऱ्यादरम्यान अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट, सोनोग्राफी केंद्र, रुग्णवाहिका तसेच वाहनचालकांची कमतरता जाणवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच ग्रामीण भागातील प्रसूतींची संख्या मोठी असल्याने आरोग्य सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्यासाठी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन माहिती संकलन केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासोबतच, बचत गटांची स्थिती, त्यातून तयार होणाऱ्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध होणे, तसेच महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे, याबाबत चर्चा करण्यात आली. ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि महिलांना ‘लखपती’ बनविण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महिलांनी विविध व्यवसाय सुरू करावेत, यासाठी सोसायटीमार्फत कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देताना या दौऱ्यातून समोर येणाऱ्या प्रश्नांवर तालुका व जिल्हास्तरावर सुधारणा सुचवून त्या बाबी विधानसभेत मांडल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालघर जिल्ह्यातील या दौऱ्यात भारतीय जनता पार्टीचे पालघर जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, महिला जिल्हाध्यक्ष विणा देशमुख, सुरेश पाडवी, आशीष चव्हाण, विवेक करमोडा, सुधीर ओझरे, सुरेश शिंदे, त्याचबरोबर सरपंच सुनीता कामडी, उपसरपंच व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
...................
महिला आत्मनिर्भर झाल्या पाहिजेत. शासनातर्फे अनेक योजना सुरू आहेत; मात्र त्या ग्रामीण स्तरावर नागरिकांपर्यंत नीट पोहोचतात का, याची पाहणी करण्यासाठी पक्षातर्फे हा तीनदिवसीय दौरा आयोजित केला आहे. या दौऱ्यातून तालुकानिहाय कोणत्या सुधारणा करता येतील, याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले जातील.
- चित्रा वाघ, आमदार व महिला मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.