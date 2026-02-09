१५१ कोटींचा सीसीटीव्ही घोटाळा बाहेर काढणार
तुर्भे, ता. ९ (बातमीदार) : उपमहापाैर दशरथ भगत यांच्या प्रभागातील भ्रष्टाचाराबरोबरच शहरातील १५१ कोटींच्या सीसीटीव्ही घोटाळ्यासह इतर प्रकरणे आगामी कालावधीत बाहेर काढण्यात येईल, असा इशाराच शिवसेनेचे ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिला आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप नेत्यांमधील वाकयुद्ध सुरूच राहणार असल्याचे दिसत आहे. सीवूड्स-करावे गाव शिवसेना विभागाच्या वतीने खासदार आपल्या भेटीला या कार्यक्रमाचे रविवारी (ता. ८) आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ते बोलत होते.
नवी मुंबईत शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये राजकीय शाब्दिक युद्ध पालिकेची निवडणूक संपली तरी थांबण्याचे चिन्ह दिसत नाही. पदभार स्वीकारल्यानंतर उपमहापौर दशरथ भगत यांनी पालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कामांचे लेखापरीक्षण करू, असे सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयाला कात्री लावत घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला आता म्हस्के यांनी उत्तर दिले आहे. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर व द्वारकानाथ भोईर, महिला आघाडीच्या सरोज पाटील, सिडको माजी संचालक नामदेव भगत, माजी नगरसेवक विजय माने, प्रहार संघटनेचे प्रवीण खेडेकर, माजी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
