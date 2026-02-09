सारसोळे जेट्टी परिसर चकाचक

वाशी, ता. ९ (बातमीदार) : स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ अंतर्गत स्वच्छताविषयक विविध उपक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. रविवारच्या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी नवी मुंबई महापालिका आणि एन्व्हायरमेंट लाइफ फाउंडेशन, मॅनग्रुव्हज सोल्जर या संस्थांसह विविध महाविद्यालयांच्या संयुक्त विद्यामाने पाम बीच रस्त्यानजीक सारसोळे जेट्टीलगत असलेल्या खाडीकिनारी विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, परिमंडळ १चे उपआयुक्त सोमनाथ पोटरे, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. अजय गडदे, बेलापूर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत नेरकर, नेरूळ विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त अनुराधा बाबर, मुख्य स्वच्छता अधिकारी राजेंद्र इंगळे यांच्या नियंत्रणाखाली उपमुख्य स्वच्छता अधिकारी नरेश अंधेर, स्वच्छता अधिकारी अरुण पाटील यांनी आपले सहकारी स्वच्छता निरीक्षक विजय नाईक व नवनाथ ठोंबरे व उपस्वच्छता निरीक्षक यांच्यासह लोक सहभागातून ही मोहीम राबवली. सारसोळे जेट्टीलगत असलेल्या खाडीकिनारी उत्साहाने पार पडलेल्या या विशेष स्वच्छता मोहिमेत एन्व्हायरमेंट लाइफ फाउंडेशनचे अध्यक्ष धर्मेश बराई, मँग्रोज सोल्जरचे सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यांच्यासोबत वाशीतील कर्मवीर भाऊराव पाटील मॉडर्न कॉलेज, नेरूळ येथील एसआयईएस कॉलेज, तसेच एस. के. कॉलेज, एमजीएम कॉलेज (कळंबोली), सरस्वती कॉलेज (खारघर), रामशेठ ठाकूर कॉलेज (पनवेल), ए. सी. पाटील कॉलेज (पनवेल), जनार्दन भगत शिक्षण संस्था कॉलेज (पनवेल) या महाविद्यालयांतील २०० हून अधिक एनएसएसचे विद्यार्थी व स्वच्छतादूत सक्रिय सहभागी होते. या वेळी २५० हून अधिक गोणी प्लॅस्टिक बाटली, थर्माकोल, असा कचरा काढून घेण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.