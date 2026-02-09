कार्यशाळा
कथक नृत्य कार्यशाळा उत्साहात
कल्याण, ता. ९ ः कल्याणमधील रवींद्र कला विद्यालयाच्या वतीने नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय कथक नृत्य कार्यशाळेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. याज्ञवल्क्य सभागृहात पार पडलेल्या कार्यशाळेला लखनौ घराण्याच्या ज्येष्ठ कथक गुरू संजीवनी कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन लाभले. कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या विविध वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना कथक नृत्यातील पायांची तालीम, तोडे-तुकडे, चक्रदार तिहाई, लयकारी आणि भाव-अभिनय यांचे सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी कार्यशाळेच्या तीन दिवसांत शिकलेल्या नृत्यरचना सादर केल्या. त्यांच्या सादरीकरणाला रसिक व पालकांकडून भरभरून दाद मिळाली. कार्यशाळेच्या यशस्वितेसाठी आयोजक व कथक गुरू स्मिता परांडेकर आणि रवींद्र कला विद्यालयाचे मोलाचे योगदान लाभले.
