कुकसे ग्रामपंचायतीच्या विरोधातील धरणे आंदोलनाला नागरीकांचा प्रतीसाद
कुकसे ग्रामपंचायतीच्या विरोधात धरणे
शेकडो नागरिक आंदोलनात सहभागी
पडघा, ता. ९ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील गोदाम पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कुकसे गृप ग्रामपंचायतीच्या कथित भ्रष्टाचारविरोधात पुकारलेल्या धरणे आंदोलनाला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला.
कुकसे ग्रामपंचायतीकडून २०१९-२५ मध्ये कोट्यवधी निधीची अनियमितता व घोटाळा झाल्याची बाब निदर्शनास आल्याने त्याविरोधात ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिक नरेश देऊ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘जबाब दो हिसाब दो’ धरणे आंदोलन कुकसे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर सोमवारी करण्यात आले. या वेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ ठाणे जिल्हा अध्यक्ष शांताराम पाटील, आण्णा हजारे प्रणीत भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यास तालुका अध्यक्ष अमोल भोईर तर प्रमुख मान्यवर म्हणून महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार महासंघ उपाध्यक्ष शंकर वडवले, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अशोक पडवळ, कार्याध्यक्ष संतोष घुडे, मुख्य प्रचारक रमेश मते, भिवंडी उपाध्यक्ष नवसू पाटील उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांची मार्गदर्शनपर भाषणे झाली. या वेळी महिला नागरिकांनी कुकसे गावातील पाणी गटारी, पेव्हर ब्लॉक, रस्ते, स्मशानभूमी, अंगणवाडी, स्वच्छता, वैयक्तिक लाभाच्या योजना, आदीवासी वस्तीतील विविध नागरी समस्या आदींबाबत प्रश्न उपस्थित करून पाच वर्षांत या समस्या सुटल्या नाहीत, तर मग ग्रामपंचायतीला येणारा कोट्यवधीचा निधी गेला कुठे, असा सवाल उपस्थित करून कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. या वेळी सरपंच संगीता माने, विस्तार अधिकारी सुधाकर सोनावणे, ग्रामपंचायत अधिकारी अनिल दांडकर उपस्थित होते, तर ज्ञानेश्वर पाटील, माजी सभापती एकनाथ पाटील, पांडुरंग पाटील, रवी पाटील, पंकज जाधव, गोरख पाटील, सुनील पाटील, बंधू शेलार, बळीराम माने, गोपाळ पाटील, एकनाथ महादू पाटील यांच्यासह शेकडो नागरिक, महिला आंदोलनात सहभागी झाले होते.
