शिळफाटा दोस्ती रस्त्याचे काम सुरू
दोस्ती गृहसंकुलातील रस्त्याचे काम अखेर सुरू
डोंबिवली ता. ९ : गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिळफाटा येथील ''दोस्ती'' गृहसंकुलाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था आणि त्यातून होणारा त्रास आता संपणार आहे. माजी आमदार सुभाष भोईर यांनी निवडणूक काळात दिलेला शब्द पाळत मुंब्रा-पनवेल मुख्य रस्त्यापासून दोस्ती संकुलापर्यंतच्या काँक्रीट रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. यामुळे येथील नागरिक आणि हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दोस्ती गृहसंकुलात शेकडो कुटुंबे वास्तव्यास असून, येथे ''दोस्ती फाउंडेशन''ची शाळाही आहे; मात्र या रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली होती. रस्त्यावरील धूळ, खडे आणि पावसाळ्यातील चिखलामुळे वाहनचालक, पादचारी आणि शाळकरी विद्यार्थी त्रस्त झाले होते. ठाणे महानगरपालिका निवडणूक २०२५-२६ च्या प्रचारादरम्यान स्थानिक रहिवाशांनी ही समस्या सुभाष भोईर यांच्याकडे मांडली होती. नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेत भोईर यांनी या कामाचा पाठपुरावा केला. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच दोस्ती ग्रुपच्या माध्यमातून ३५० मीटर लांबीच्या काँक्रीट रस्त्यास मंजुरी मिळवण्यात आली. नुकतेच या कामाचे भूमिपूजन करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
रहिवाशांकडून समाधान व्यक्त
भूमिपूजन सोहळ्याला सुमीत भोईर, आरिफ शेख, जावेद शेख यांच्यासह दोस्ती गृहसंकुलातील रुबी, एल्मोर, जेड, एमरॉल्ड सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच दोस्ती ग्रुपचे वरिष्ठ अभियंता श्रीपत व सुधीर चव्हाण यांनीही उपस्थिती लावली. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील वाहतूक सुरळीत होणार असून, कायमस्वरूपी दुर्गंधी आणि धुळीचा त्रास संपणार आहे.
