मुलाखत : राजेंद्र अहिरे, अध्यक्ष मुंबई विभागीय मंडळ,
भयमुक्त अन् कॉपीमुक्त परीक्षेला प्राधान्य
राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेला मंगळवारपासून सुरुवात हाेत आहे. या परीक्षेला मुंबई विभागातून सुमारे साडेतीन लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार आहेत. या परीक्षेसाठी शिक्षण मंडळाकडून करण्यात आलेल्या तयारीविषयी मुंबई विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे यांच्याशी ‘सकाळ’ने संवाद साधला. या वेळी भयमुक्त अन् कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी यंत्रणा सज्ज असल्याची ग्वाही दिली.
-----
मुंबई विभागीय मंडळात बारावीच्या परीक्षेच्या तयारीसंदर्भात काय सांगाल?
मुंबई विभागीय मंडळाच्या अंतर्गत ठाणे, पालघर, रायगड, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम आणि मुंबई उत्तर असे एकूण सहा जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र येते. या विभागात या वेळी तीन लाख ५० हजार १५ विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत. ही परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थ्यांना भयमुक्त आणि आनंददायी वातावरणात कशी देता येईल, यासाठी मुंबई विभागीय मंडळाने प्राधान्य दिले आहे. यासाठीची सर्व प्रकारची तयारी मंडळाने केली आहे.
परीक्षांच्या सुरक्षेसंदर्भात काय सांगाल?
मुंबई विभागीय मंडळात ही परीक्षा एकूण ६७० परीक्षा केंद्रांवर होणार आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रात परीक्षा अत्यंत सुरळीत आणि कॉपीमुक्त वातावरणात व्हावी, यासाठी मंडळाने खबरदारी घेतली आहे. ही परीक्षा सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली होणार आहेत. त्याचे नियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर परीक्षा कशाप्रकारे सुरू आहेत, याची माहिती घेतील.
भरारी पथके, रनरची भूमिका काय असेल?
मुंबई विभागीय मंडळात बारावीची परीक्षा सुमारे १,७४७ इतक्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील तीन लाख ५० हजार १५ विद्यार्थ्यांसाठी होणार आहे. या परीक्षेसाठी मंडळाकडून वेळोवेळी सर्व केंद्र संचालकाच्या बैठका अत्यंत सुरळीत झाल्या. परीक्षेपूर्वी सर्वच परीक्षा केंद्रावर गोपनीय साहित्य कस्टडी रूमपर्यंत पोहोचवण्यात आलेले आहे. या कस्टडी रूमला सशस्त्र पोलिस दलाची सुरक्षा मिळाल्याने ही सर्वच केंद्रे अत्यंत सुरक्षित आहेत. विशेष म्हणजे या वेळी भरारी पथकांच्या बैठकाही घेऊन त्यांना या परीक्षासंदर्भात असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सूचना आणि त्याची माहिती देण्यात आली आहे. या वेळी राज्य शिक्षण मंडळाचे मुंबई विभागीय मंडळात २१ भरारी पथके असून आठ बैठी पथके आहेत. या परीक्षेच्या वेळी बारावीची केवळ सहा संवेदनशील परीक्षा केंद्र असून या केंद्रावर मंडळाचे विशेष लक्ष आहे. परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे निकाल लवकर कसे लागतील, यासाठी मंडळाची प्राथमिकता असणार आहे. या परीक्षेच्या काळात सात हजार ७८० परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ६७० केंद्र संचालक या परीक्षेवर आपले वेगवेगळे नियंत्रण ठेवून असतील. तितकेच केंद्र उपसंचालकदेखील नियुक्त करण्यात आले आहेत. रनरची संख्या ६७० इतकी असून १४ हजार पर्यवेक्षक आहेत.
सर्वाधिक परीक्षा केंद्रे कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
ठाणे जिल्ह्याचे एकूण कार्यक्षेत्र आणि क्षेत्रफळ लक्षात घेता या जिल्ह्यात एकूण १९३ इतके सर्वाधिक परीक्षा केंद्र आहेत. सर्वात कमी परीक्षा केंद्र रायगड जिल्ह्यात ५२ असून त्यानंतर पालघर जिल्ह्यात ६९ परीक्षा केंद्रे आहेत. मुंबई दक्षिण १०४, मुंबई पश्चिम १५०, मुंबई उत्तर १०२ अशी एकूण ६७० परीक्षा केंद्रे आहेत. या संबंधित परीक्षा केंद्रांवर परिरक्षक आदींची नियुक्ती करण्यात आल्याने या परीक्षा सुरळीत होणार आहेत.
कॉपीमुक्त वातावरणाबद्दल काय सांगाल?
कॉपीमुक्त वातावरण सर्वच परीक्षा केंद्रांवर राहावे, यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळांना तसेच पालकांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. मंडळाकडून यूट्युब चॅनेलची निर्मिती करण्यात आली असून त्या चॅनेलवर स्वतः शालेय शिक्षणमंत्री यासोबतच अनेक प्रकारच्या सेलिब्रिटींचे मेसेज यावर विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्यासाठी टाकण्यात आले आहेत. यात प्रसिद्ध अभिनेते भाऊ कदम, सुप्रिया पाठारे, वरिष्ठ पाेलिस अधिकारी विश्वास नांगरे-पाटील आदी अनेक मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरे जाताना काय केले पाहिजे, यासाठीचे मार्गदर्शन करणारे संदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे चॅनेल पाहूनदेखील अनेक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
