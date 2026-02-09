जनता दरबारात जिल्ह्यातील समस्यांचा पाढा
जिल्ह्यातील ४८० पेक्षा जास्त तक्रारींचे अर्ज
पालघर, ता. ९ ः पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्यांचे समाधान व्हावे या हेतूने पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सहावा जनता दरबार पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहीर आत्माराम पाटील नियोजन सभागृहात सोमवारी (ता. ९) पार पडला. संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत या दरबारामध्ये ४८० पेक्षा जास्त तक्रार अर्ज दाखल झाले होते. जिल्ह्यातील नागरिकांनी विविध विभागाशी संबंधित समस्यांचा पाढा पालकमंत्र्यांसमोर उपस्थित केला.
जनता दरबारामध्ये मालकी जमिनीवर अतिक्रमणाचा मुद्दा समोर आला काही जण शस्त्रधारी खासगी सुरक्षा रक्षक सोबत ठेवून जमीनमालकांना दमदाटी करून हे अतिक्रमण करत असल्याचे समोर आले. मात्र, ही दादागिरी आणि गुंडगिरी चालणार नाही. जे शस्त्रधारी सुरक्षा रक्षक आहेत, त्यांचे परवाने नियमानुसार तपासा अन्यथा कारवाई करा, असे निर्देश पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी पोलिस विभागाला दिले, तर बांधकाम विकसक गुंडगिरी करून, दबाव आणून सामान्य नागरिकांना त्रास देत असल्याच्या तक्रारी पालकमंत्री नाईक यांच्यासमोर आल्यानंतर कोणतीही तमा न करता सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन पालकमंत्री यांनी सुरक्षा यंत्रणांना केले. यंत्रणेतील अधिकारी हे लोकसेवक असून, त्यांनी त्यांची जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पैसे नसल्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार नाकारल्याची बाब पालकमंत्री यांच्या समोर आल्यानंतर पैशाअभावी रुग्णांना खासगी दवाखाने उपचार देत नसतील, तर या दवाखान्यांनी अशा उपेक्षितांना थांबवू नये. डिपॉझिटविना त्यांना उपचार देणे आवश्यक असल्याचे निर्देश त्यांनी आरोग्य विभागाला केले, तर अशा उपेक्षितांसाठी एक स्वतंत्र सामाजिक उत्तरदायित्व खाते तयार करून त्यामार्फत त्यांना मदत निधी देण्यात यावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना केल्या. या मदत निधी खात्यात मी स्वतः काही निधी सहाय्य निधी म्हणून देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाडा तालुक्यातील प्रदूषण करणाऱ्या टायर कंपन्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. नागरिकांना त्रास होत असल्यास तक्रारीचे तथ्य तपासून वेळ पडली तर कंपनी बंद करा, अशा सूचना पालकमंत्री नाईक यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केल्या.
जनता दरबारात वाढवण बंदर रद्द करा, या मागणीचे निवेदन देण्यासाठी आठ-दहा जणांचे बंदर विरोधी शिष्टमंडळ आले होते. मात्र, त्यामधील दोन तरुण आणि दोन तरुणांनी वाढवण बंदर रद्द करा, या घोषणेचे काळे कपडे परिधान केल्याने पोलिसांनी त्यांना प्रवेशद्वारावर अडवले. त्यानंतर शिष्टमंडळातील मंडळींनी शर्ट काढल्याने एकच गोंधळ उडाला. काहीवेळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्यानंतर प्रवेशद्वाराला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले. काही वेळाने पोलिसांनी हस्तक्षेप करून वातावरण शांत केले आणि शिष्टमंडळाने पालकमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन बंदर रद्द करण्याचे निवेदन दिले.