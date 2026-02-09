मुंबई वडोदरा दृतगती महामार्गावरील लोखंडी पादचारी पूलाला डम्परची धडक
लोखंडी पादचारी पुलाला डम्परची धडक
मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्गावरील घटना
मनोर, ता. ९ (बातमीदार) ः मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्गावरील खामलोली गावाच्या हद्दीत पुलाला डम्परने धडक दिल्याची घटना घडली आहे. उभारलेल्या लोखंडी पादचारी पुलाच्या संरचनेला सोमवारी (ता. ९) सकाळी पुलाखालून जात असलेल्या डम्परची धडक बसल्याने पिलरवरील लोखंडी संरचनेचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्या पुलावरील लोखंडी भाग कलंडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उप ठेकेदाराच्या डम्परने पुलाला धडक दिल्याचे येथील स्थानिकांनी सांगितले आहे.
येत्या काही महिन्यांत महामार्गावरून वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून केले जात असताना, पुलाचे नुकसान झाल्याची घटना घडल्याने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या निष्काळजीमुळे कामगार आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पालघर तालुक्यातील खामलोली ग्रामपंचायत हद्दीतील जिल्ह्याला जोडणारा रस्ता मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गाच्या निर्मितीमुळे बाधित झाला आहे. बायांचा पाड्याच्या ग्रामस्थांच्या सोयीसाठी महामार्गाखालून रस्ता तयार करण्यात आला आहे, परंतु जुना रस्ता असलेल्या ठिकाणी लोखंडी पादचारी पूल उभारण्यात आला असून, हा पूल वापरात येण्याआधीच डम्परच्या धडकेमुळे त्याचे नुकसान झाले आहे. पालघर तालुक्यातील मासवणपासून वसई तालुक्यातील कोपर फाट्यापर्यंतच्या द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचा ठेका जीआर इन्फ्रा कंपनीकडे आहे. या प्रकरणाबाबत स्थानिकांमधे नाराजी असून, कंपनीविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
...................................
लोखंडी पादचारी पुलाखालून जात असलेल्या डम्परचा डम्प उचलेल्या अवस्थेत डम्पर पुढे नेल्याने पादचारी पुलाला धडक बसली, यात पुलाचे नुकसान झाले आहे. डम्पर जी आर इम्फ्रा कंपनीच्या उप ठेकेदाराचा आहे. जी आर इन्फ्रा कंपनीकडून उप ठेकेदार आणि डम्परचालकाविरोधात कारवाई केली जाईल. पुलाच्या दुरुस्तीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- सुहास चिटणीस, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.