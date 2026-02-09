टीडब्ल्यूजे फसवणूकप्रकरण; त्या तिघांच्या १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत वाढ, गुंतवणूकदारांचे निदर्शने
टीडब्ल्यूजे प्रकरणातील तिघांना
१२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी
सकाळ वृतसेवा
ठाणे, ता. ९ : बेकायदेशीर योजनांमध्ये अशक्यप्राय परताव्याचे प्रलोभन दाखवणाऱ्या तिघांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी वाढवून मिळाली आहे. टीडब्ल्यूजे कंपनीचे मालक समीर नार्वेकर, नेहा नार्वेकर आणि अमित विश्वनाथ बालम यांचा यात समावेश आहे. दरम्यान, फसवणूक झालेल्या १६ जिल्ह्यांतील १५० हून अधिक गुंतवणूकदारांनी सोमवारी (ता. ९) एकत्रितपणे ठाण्यात नार्वेकर यांच्याविरोधात निदर्शने केली. तसेच संबंधित तपास यंत्रणेची भेटही घेतली. या वेळी आरोपींना न्यायालयात नेल्यावर फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांनी ठाणे न्यायालयाच्या आवारात गोंधळ घातल्याचेही निदर्शनास आले. तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी केलेल्या आवाहनाला गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळत असल्याचेही पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये एकूण एक हजार २०० कोटी रुपयांची फसवणूक करून हजारो गुंतवणूकदारांच्या रकमेचा अपहार करणाऱ्या तिघांना ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुजरात येथून अटक केली. त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केल्यावर त्या तिघांना १० दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली होती. सोमवारी (ता. ९) त्यांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर पुन्हा ठाणे न्यायालयात पोलिसांनी त्यांना हजर केल्यानंतर त्या तिघांना न्यायालयाने १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी वाढवून दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
...................
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांची गुंतवणूकदारांनी भेट घेत, नार्वेकर यांचा एक व्हायरल व्हिडिओ पोलिस यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून दिला. दरम्यान, गुंतवणूकदारांनी त्याच्यासह त्याच्या साथीदारांवर कठोर कारवाई करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळावेत, अशी मागणीही केली. पोलिस यंत्रणेवर विश्वास असून, पोलिस आम्हाला न्याय देतील, असेही गुंतवणूकदार भारत पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
.................................................
महाराष्ट्रात जवळपास एक हजार २०० कोटी रुपयांची, तर ठाणे जिल्ह्यात ७२ कोटींची फसवणूक झाल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले. याचदरम्यान तपासात एका कंपनीचे सॉफ्टवेअर मिळून आले, पण त्याचा पासवर्ड अद्याप मिळालेला नाही. प्रकरणाच्या तपासासाठी आरोपींना सहा दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी केल्यावर त्यांना न्यायालयाने १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे. तसेच पोलिसांच्या आवाहनानंतर फसवणूक झालेल्या ठाणे जिल्ह्यातील ११ गुंतवणूकदारांची संख्या आता ५८ झाली असून, ती वाढत आहे.
- माधवी राजेकुंभार, तपास अधिकारी, ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखा, ठाणे शहर पोलिस
