रेल्वे ट्रॅक कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंत ६६ टक्क्यांची घट
उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : भारतीय रेल्वेने ट्रॅक देखभाल कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राबविलेल्या सर्वसमावेशक उपाययोजनांना लक्षणीय यश मिळाले असून गेल्या काही वर्षांत या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंच्या प्रमाणात सुमारे ६६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तांत्रिक साधनसामग्रीचा वाढता वापर, प्रगत सिग्नलिंग व्यवस्था, आगाऊ इशारा प्रणाली आणि संरक्षक उपकरणांचा पुरवठा यामुळे कामाच्या ठिकाणी जोखीम कमी झाल्याचे रेल्वे प्रशासनाने नमूद केले.
रेल्वे मार्गांच्या आधुनिकीकरणासोबतच देखभाल प्रक्रियेत यांत्रिकीकरण वाढविण्यात आले आहे. परिणामी, २०१३-१४ मध्ये नोंदविलेल्या १९६ मृत्यूंच्या तुलनेत अलीकडील काळात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. ‘मानवी चुका कमी, तांत्रिक नियंत्रण अधिक’ या तत्त्वावर आधारित उपाययोजना राबविल्याने हा सकारात्मक बदल घडल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. रेल्वे संचालन अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सिग्नलिंग प्रणालीचे व्यापक आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. सिग्नलिंग यंत्रणेतील बिघाड गेल्या ११ वर्षांत सुमारे ५८ टक्क्यांनी घटले आहेत. ट्रॅक कर्मचाऱ्यांना रिफ्लेक्टिव्ह जॅकेट, हेल्मेट, सुरक्षा बूट, हातमोजे, टॉर्च, रेनकोट आदी संरक्षक साहित्य देण्यात आले आहे. शारीरिक श्रम कमी करण्यासाठी आधुनिक यांत्रिक साधनांचा वापर वाढविण्यात आला आहे.
