कथित भ्रष्टाचाराविरोधात कुकसेकर आक्रमक
कथित भ्रष्टाचाराविरोधात कुकसेकर आक्रमक
ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
पडघा, भिवंडी, ता. ९ (वार्ताहर) : भिवंडी तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत कुकसे येथे ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत सोमवारी (ता. ९) ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ‘जवाब दो हिसाब दो’ धरणे आंदोलन ग्रामस्थ नरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. आंदोलनात माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे ठाणे जिल्हा सरचिटणीस शांताराम पाटील व अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासचे भिवंडी तालुका अध्यक्ष अमोल भोईर, ज्ञानेश्वर पाटील, रवींद्र पाटील, पंडित पाटील, पंकज जाधव, रमेश मते, नवसू पाटील यांच्यासह गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वेळी पंचायत समितीच्या वतीने ग्रामविस्तार अधिकारी सोनवणे यांनी उपस्थित राहत आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारून या सर्व भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांची चौकशी करून संबंधित दोषी व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, २०१९ ते २०२३ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे. ग्रामनिधी, १४ व १५ वा वित्त आयोग तसेच इतर शासकीय निधीतून सुमारे तीन कोटी ९२ हजार ८२२ रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा गैरवापर व अनियमितता झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. गावातील आदिवासी पाड्यांवर नागरी सुविधांचा अभाव, बोगस कामे करणे, साहित्य खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व घोटाळे, तसेच कागदोपत्री कामे दाखवून जनतेच्या पैशांची लूट केल्याचा आरोप नरेश पाटील यांनी केला आहे. २०१९ ते आतापर्यंत म्हणजे २०२५-२६ या कालावधीपर्यंत सुमारे सहा ते सहा कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असावा, अशी दाट शंका ग्रामस्थांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
मूलभूत सुविधांचा बोजवारा!
कुकसे ग्रामपंचायत हद्दीत जलजीवन मिशन योजना, सांडपाणी व्यवस्था, गटारे, पाणीपुरवठा, वीज, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा पूर्णतः बोजवारा उडाल्याचा आरोप ग्रामस्थ महिलांनी केला आहे.
फोटो - 382
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.